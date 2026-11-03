tvOS 27.2, build esclusiva per la nuova Apple TV 4K: cosa cambia

Apple ha distribuito oggi una nuova build di tvOS 27.2 pensata esclusivamente per la nuova Apple TV 4K di quarta generazione, il dispositivo che arriverà nei negozi il 13 novembre. Si tratta di una versione differente dello stesso aggiornamento già rilasciato la scorsa settimana per i modelli in circolazione. Al momento l’azienda non ha chiarito che cosa sia cambiato.

Per capire meglio la situazione serve un piccolo passo indietro. Pochi giorni fa Cupertino ha pubblicato tvOS 27.2 insieme a iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2, watchOS 27.2 e visionOS 27.2, un pacchetto di aggiornamenti coordinato che ha coinvolto praticamente tutti i sistemi operativi della casa.

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Cosa porta tvOS 27.2 e perché la nuova build è diversa

L’aggiornamento della settimana scorsa ha introdotto qualche novità interessante per chi possiede già una Apple TV 4K. Tra le funzioni aggiunte c’è un’opzione Shuffle per i salvaschermo, accompagnata da un controllo più accurato sulle foto che vengono mostrate durante la loro riproduzione. A questo si somma il supporto alla lingua dei segni americana e britannica in una selezione di film e serie TV.

La versione pubblicata oggi è identificata dalla sigla 24K154, mentre quella della settimana precedente portava il codice 24K122. In pratica il nuovo hardware riceve una compilazione diversa dello stesso software. Il nuovo modello è già disponibile in preordine e la build è riservata unicamente a lui, in vista del debutto ormai vicino.

Sul piano ufficiale le informazioni restano poche. Le note di rilascio di tvOS 27.2 non hanno subito modifiche e non esistono note separate dedicate a questa specifica versione. Anche per questo motivo i dettagli sulle eventuali differenze rimangono da chiarire. Per tutti gli altri modelli di Apple TV la release più recente continua a essere la 24K122.

Qualche indizio concreto è comunque emerso nel corso della giornata. Secondo segnalazioni successive, la nuova build abilita Siri AI sulla Apple TV 4K di quarta generazione, una funzione che fino a quel momento era confinata alle build interne dell’azienda. Un elemento che lascia supporre l’arrivo, prima o poi, di una versione aggiornata di tvOS 27.2 anche per i dispositivi già presenti nelle case degli utenti.

Prezzo e caratteristiche della nuova Apple TV 4K

La nuova Apple TV 4K sarà disponibile dal 13 novembre con un prezzo di partenza di circa 260 euro. Tra i miglioramenti più rilevanti spicca proprio il supporto a Siri AI, che rappresenta una delle principali ragioni dietro questa build dedicata. Il box integra poi dei microfoni a lungo raggio che permettono di impartire comandi vocali senza dover usare le mani né prendere in mano il telecomando.

Interessante anche il lato audio. Il dispositivo introduce una nuova funzione di audio surround che consente di abbinare quattro HomePod compatibili, utilizzandoli come diffusori anteriori e posteriori. Una soluzione che sfrutta gli altoparlanti dell’ecosistema Apple per creare un impianto più avvolgente attorno al televisore.

Nella confezione trova posto anche il Siri Remote di quarta generazione, che supporta la funzione Ricerca di precisione e può emettere un suono per aiutare a ritrovarlo quando finisce tra i cuscini del divano o in qualche angolo della stanza. Il nuovo telecomando è inoltre retrocompatibile con i precedenti modelli di Apple TV 4K e con Apple TV HD.

Fonte: TecnoAndroid