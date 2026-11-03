PlayStation Plus novembre: Tomb Raider Remastered e Dead Island 2

Il mese di novembre porta su PlayStation Plus una selezione di giochi gratis che difficilmente passerà inosservata. Sony ha infatti annunciato i nuovi titoli del piano PS Plus Essential, e tra questi spicca un nome che chiunque abbia un minimo di familiarità con i videogiochi riconosce al volo: Tomb Raider Remastered. Accanto all’avventura di Lara Croft trovano posto anche Dead Island 2 e Monster Train 2, tutti in arrivo sia su PS4 che su PS5.

Come succede ormai con puntualità quasi matematica, la casa giapponese ha svelato la nuova infornata di contenuti destinata ad arricchire il catalogo dell’abbonamento. Le novità entreranno a disposizione degli abbonati a partire dal 3 novembre, data in cui i tre titoli diventeranno riscattabili sulle due console di casa Sony. Un appuntamento che chi possiede una sottoscrizione attiva aspetta ogni volta con una certa curiosità, perché è proprio qui che si capisce quanto valga la pena restare iscritti.

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Tre giochi molto diversi tra loro nel catalogo PS Plus di novembre

La prima cosa che salta all’occhio guardando la lista è la varietà. Non si tratta di tre proposte che si somigliano o che puntano allo stesso tipo di giocatore. Al contrario, la selezione di novembre sembra pensata per coprire gusti piuttosto lontani, e questo è forse il suo punto di forza principale.

Da una parte c’è Dead Island 2, un titolo che porta con sé un’impronta decisamente action e che richiama un pubblico abituato a ritmi frenetici e atmosfere cupe. Il nome della serie è legato agli zombie da parecchio tempo e difficilmente ha bisogno di grandi presentazioni per chi segue il settore. Il suo arrivo tra i titoli mensili dà al pacchetto un peso specifico notevole.

Poi c’è Tomb Raider Remastered, che gioca invece tutta un’altra partita. Qui il richiamo è quello della nostalgia, del ritorno a un personaggio che ha fatto la storia del medium. La presenza della celebre esploratrice nel catalogo PlayStation Plus rappresenta probabilmente l’elemento più capace di attirare l’attenzione, tanto che è proprio questo il nome finito sotto i riflettori con l’annuncio di Sony.

Monster Train 2 completa l’offerta per PS4 e PS5

Il terzo tassello è Monster Train 2, una produzione che si muove su binari (il gioco di parole è quasi inevitabile) completamente differenti rispetto agli altri due. Si tratta di una proposta più ragionata, adatta a chi preferisce pianificare con calma ogni mossa invece di lanciarsi a capofitto nell’azione. Inserire un titolo del genere accanto a due nomi così pesanti è una scelta che allarga il ventaglio e permette di intercettare anche chi cerca qualcosa di meno immediato.

Tutti e tre i giochi saranno disponibili per gli iscritti al livello PS Plus Essential, quello che costituisce la base dell’abbonamento Sony. Vale la pena sottolineare che la compatibilità riguarda entrambe le piattaforme, quindi tanto chi gioca ancora su PS4 quanto chi è già passato a PS5 potrà mettere le mani sulle novità senza distinzioni. Un dettaglio non da poco, visto che una fetta consistente di giocatori continua a usare la console della generazione precedente.

L’insieme dà l’idea di una selezione costruita con attenzione, capace di mescolare azione, avventura e strategia in un unico pacchetto mensile. I tre titoli gratis di novembre, ovvero Dead Island 2, Tomb Raider Remastered e Monster Train 2, saranno riscattabili dagli abbonati PlayStation Plus Essential su PS4 e PS5 a partire dal 3 novembre.

Fonte: TecnoAndroid