Al CES 2026 debutta il primo TV Micro RGB da 130 pollici di Samsung

Il nuovo pannello rappresenta una sintesi tra ricerca tecnologica avanzata e visione estetica, introducendo un approccio che va oltre la semplice fruizione dei contenuti. Secondo Samsung, il Micro RGB da 130 pollici incarna l’evoluzione naturale del lavoro svolto negli ultimi anni sulla qualità dell’immagine, spingendo ulteriormente i confini di luminosità, precisione cromatica e realismo.

Un TV che diventa elemento architettonico

Le dimensioni imponenti del display e il nuovo linguaggio stilistico adottato trasformano il TV in un vero e proprio elemento d’arredo. Il modello da 130 pollici è stato progettato per apparire più come una grande opera visiva che come un tradizionale televisore, con l’obiettivo di ampliare percettivamente lo spazio e integrarsi in ambienti di alto profilo.

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Il design Timeless Frame rappresenta l’evoluzione della filosofia Timeless Gallery introdotta da Samsung oltre dieci anni fa. La cornice, sottile ma scenografica, richiama l’idea di una finestra sospesa, all’interno della quale lo schermo sembra fluttuare. Il risultato è un oggetto che mette in dialogo tecnologia e arte, rendendo il TV il fulcro visivo dell’ambiente.

Anche il comparto audio è stato ripensato in funzione delle dimensioni del pannello. Gli speaker sono integrati direttamente nella cornice e calibrati per creare una distribuzione del suono coerente con l’ampiezza dello schermo, favorendo una maggiore immersione e una percezione più naturale dell’audio nello spazio.

Qualità d’immagine spinta al massimo livello

Dal punto di vista tecnico, il TV Micro RGB da 130 pollici integra le più recenti soluzioni sviluppate da Samsung in ambito Micro RGB. Il sistema sfrutta un insieme di tecnologie proprietarie basate sull’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni singolo fotogramma, intervenendo su contrasto, profondità e resa cromatica.

L’elaborazione avanzata consente di valorizzare anche le tonalità meno intense, mantenendo un’elevata precisione sia nelle aree molto luminose sia nelle scene più scure. Il risultato è un’immagine estremamente dettagliata, con colori vivi e naturali e un livello di realismo pensato per contenuti cinematografici e sportivi di alto livello.

Uno degli elementi chiave è il supporto completo allo spazio colore BT.2020, garantito dalla tecnologia Micro RGB Precision Color 100, che assicura una copertura cromatica del 100%. Il pannello è inoltre certificato dal Verband der Elektrotechnik (VDE) per l’accuratezza della riproduzione dei colori, a conferma dell’attenzione dedicata alla fedeltà visiva.

A completare il quadro contribuisce la tecnologia Glare Free, sviluppata da Samsung per ridurre in modo significativo i riflessi ambientali, mantenendo inalterati contrasto e colori anche in condizioni di illuminazione complessa.

AI, audio immersivo e nuove funzionalità smart

Il nuovo TV supporta HDR10+ Advanced e il sistema Eclipsa Audio, pensati per migliorare ulteriormente il coinvolgimento audiovisivo. Sul fronte smart, trova spazio la versione aggiornata di Vision AI Companion 2, che introduce funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale, come la ricerca vocale contestuale, suggerimenti personalizzati e strumenti dedicati a specifici scenari d’uso.

Tra le funzioni disponibili figurano modalità evolute per lo sport e l’audio, traduzione in tempo reale, strumenti di personalizzazione visiva e l’integrazione con soluzioni AI di terze parti, tra cui Microsoft Copilot.

In esposizione al CES 2026

Il TV Micro RGB da 130 pollici è esposto all’interno della Samsung Exhibition Zone durante il CES 2026, dove rappresenta uno dei prodotti più rappresentativi della strategia dell’azienda per il futuro del mercato ultra-premium.

Con questo lancio, Samsung non si limita a presentare un nuovo televisore, ma propone una visione in cui display, design e intelligenza artificiale convergono per ridefinire l’esperienza domestica di fascia alta.