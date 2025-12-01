TV in chiaro in Italia, nuova lista eventi tra Sinner e il calcio

Il decreto ministeriale 8 ottobre 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale disciplina la “Lista degli eventi nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro“. Il documento firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso va a rinnovare la lista redatta da AGCOM nel 2012 (131/12/CONS) di tutte le manifestazioni di carattere sportivo e culturale che, per la loro rilevanza nella società, devono essere obbligatoriamente trasmesse in chiaro sui palinsesti televisivi.

Gli eventi individuati, di carattere nazionale e non solo, sono dunque considerati di particolare rilevanza a livello sociale. Ne è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, sia in diretta che in differita, in forma integrale o parziale, da parte di emittenti adatte e qualificate.

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Tali eventi per il loro contenuto, il numero di destinatari che raggiungono, la funzione svolta e la conseguente rilevanza economica, sociale, culturale e sportiva, “suscitano gli interessi della collettività”. Nello specifico, per essere considerato tale e rientrare nella lista è necessario soddisfare almeno due delle seguenti condizioni:

ha risonanza in tutta Italia e interessa più persone rispetto a quelle che abitualmente seguono l’evento

gode di una particolare importanza culturale e/o l’identità culturale italiana

riguarda una squadra nazionale sportiva in un importante torneo internazionale

l’evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla TV non a pagamento, ottenendo successo

Eventi nazionali e non che saranno trasmessi obbligatoriamente in chiaro con le nuove normative ufficializzate sulla Gazzetta Ufficiale

Dopo le modifiche apportate con il nuovo decreto, di seguito la lista aggiornata degli eventi coinvolti (in grassetto le novità introdotte):

Olimpiadi estive e invernali

Paralimpiadi estive e invernali

finale e tutte le partite della nazionale italiana della coppa del mondo di calcio | in diretta integrale

finale e tutte le partite della nazionale italiana dei campionati europei di calcio | in diretta integrale

tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori, in competizioni ufficiali

finale e semifinali di Champions ed Europa League se sono coinvolte squadre italiane

finale e semifinali di Conference League se sono coinvolte squadre italiane

finale Coppa Italia di calcio

finale Supercoppa di Lega

partite del Sei Nazioni di rugby alle quali partecipi la nazionale italiana

finale e semifinali del campionato mondiale di rugby al quale partecipi la nazionale italiana

finali e semifinali di Coppa Davis e Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) alle quali partecipi la nazionale italiana

semifinali e finali degli Internazionali d’Italia di tennis ove presenti atleti italiani

semifinali e finale della United Cup alle quali partecipi la nazionale italiana

semifinali e finali dei tornei del Grande Slam ove presenti atleti italiani

semifinali e finale di ATP e WTA Finals, di ATP Masters 1000 e WTA 1000 ove presenti atleti italiani

Giro d’Italia

Tour de France, per le sole tappe eventualmente svolte in Italia

campionato mondiale di ciclismo su strada

semifinale e finale dei campionati mondiali di pallacanestro alle quali partecipi la nazionale italiana

semifinale e finale dei campionati mondiali di pallanuoto alle quali partecipi la nazionale italiana

finale e semifinale dei campionati mondiali di pallavolo alle quali partecipi la nazionale italiana

finali dei mondiali di atletica se svolte in Italia o se vi partecipano atleti italiani

finali dei mondiali di nuoto se svolte in Italia o se vi partecipano atleti italiani

finali dei mondiali di ginnastica se svolte in Italia o se vi partecipano atleti italiani

finali dei mondiali di scherma se svolte in Italia o se vi partecipano atleti italiani

finali dei mondiali di pattinaggio se svolte in Italia o se vi partecipano atleti italiani

finali dei mondiali di sci alpino se svolte in Italia o se vi partecipano atleti italiani

Gran Premi automobilistici di Formula 1 svolti in Italia

Gran Premi motociclistici di Moto GP svolti in Italia

Festival di Sanremo

serata finale dell’Eurovision Song Contest

Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano

Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli

concerto di Capodanno del Teatro la Fenice di Venezia

Specifiche del decreto

Il decreto sottolinea che – laddove non indicato espressamente – la trasmissione in chiaro può avvenire in diretta o differita, in forma integrale o parziale a discrezione dell’emittente televisiva che se ne occupa. Per tutti gli eventi NON in grassetto nella lista sopra + i Gran Premi di F1 e Moto GP in Italia “le disposizioni del presente decreto sono immediatamente applicabili”. Viceversa, per tutti gli eventi in grassetto (ad esclusione della F1 e Moto GP) “l’efficacia delle disposizioni decorre dalla scadenza dei contratti in essere”.

Sono piccole distinzioni importanti che interessano soprattutto sport come il tennis. Con Jannik Sinner e Jasmine Paolini è tornato ad essere uno sport seguito e amato da molti. La situazione in questo caso è più frammentata, poiché i tornei sono in mano a emittenti differenti e quasi tutte a pagamento (es.: Wimbledon su Sky per contratto fino al 2030, le ATP Finals sempre su Sky fino al 2028, Roland Garros con Warner Bros Discovery fino al 2030). Di recente, tuttavia, molte emittenti hanno iniziato a trasmettere le finali in chiaro, approfittando della presenza degli atleti italiani. Ricordiamo, infine, che discorsi analoghi possono essere fatti per altri sport come ciclismo, basket e rugby.