TV 4K poco nitida? Tre regolazioni per migliorare l’immagine

Comprare una nuova TV 4K e rendersi conto che l’immagine non è definita come ci si aspettava è un’esperienza più comune di quanto si creda. Nella maggior parte dei casi non c’è nessun difetto da segnalare al negozio. Il motivo è molto più semplice, perché questi televisori hanno bisogno di qualche regolazione per mostrare davvero ciò che sanno fare. Pochi passaggi bastano a cambiare la resa sullo schermo: calibrare le impostazioni di immagine, disattivare gli effetti superflui e attivare il Dolby Vision.

Chi ha appena portato a casa un pannello nuovo tende a pensare che sia pronto all’uso appena acceso. È comprensibile, del resto si tratta di prodotti moderni e pieni di funzioni. Eppure le smart TV vanno sistemate a dovere per esprimere il loro potenziale al 100%. Non serve essere tecnici del settore né passare ore a smanettare tra i menu. Si parla di qualche minuto di attenzione, niente di più.

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Perché una TV 4K va regolata dopo l’acquisto

Il primo passo riguarda la calibrazione delle impostazioni legate all’immagine. È qui che si gioca buona parte della partita, perché un televisore lasciato con i parametri di partenza difficilmente restituisce il livello di dettaglio che la risoluzione 4K promette sulla carta. Ecco perché la sensazione di un quadro poco nitido non deve allarmare. Rientra nella normalità e, soprattutto, si può correggere senza troppa fatica.

Mettere mano a questi valori significa adattare lo schermo a ciò che si guarda e all’ambiente in cui si trova. Un intervento del genere non richiede strumenti particolari, solo un po’ di pazienza nel trovare il giusto equilibrio. Il risultato, però, si nota eccome. Con le impostazioni curate il televisore 4K smette di sembrare un modello qualunque e comincia a giustificare la spesa sostenuta per comprarlo.

Effetti superflui da spegnere e Dolby Vision da accendere

Il secondo intervento va quasi nella direzione opposta rispetto a quello che molti immaginano. Più funzioni attive non vogliono dire automaticamente un’immagine migliore. Anzi, alcuni effetti superflui finiscono per appesantire la visione invece di arricchirla. Disattivarli è uno dei modi più rapidi per ottenere un quadro più pulito e fedele, senza filtri che alterano ciò che arriva sullo schermo.

Poi c’è il Dolby Vision, che merita un discorso a parte. Attivarlo è indicato come uno dei passaggi fondamentali per spremere al massimo una TV 4K, ed è facile capire perché finisca nella lista delle priorità. Lasciarlo spento vorrebbe dire rinunciare a una parte delle capacità del pannello, proprio quelle che spesso hanno spinto verso l’acquisto di un modello di questo tipo.

Messi insieme, questi tre accorgimenti formano una piccola routine che chiunque può seguire appena installato il nuovo apparecchio. Calibrare l’immagine, eliminare ciò che non serve e accendere il Dolby Vision non porta via molto tempo. Quei pochi minuti garantiscono la piena soddisfazione davanti allo schermo e danno ancora più senso all’investimento fatto per la nuova TV 4K.

Fonte: TecnoAndroid