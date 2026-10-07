Turbina eolica più alta del mondo: in Germania arriva a 365 metri

In Germania si sono conclusi i lavori di costruzione della turbina eolica più alta del mondo, una struttura che arriva a toccare l’impressionante quota di 365 metri. Un’altezza capace di superare due simboli assoluti dell’architettura mondiale come la Torre Eiffel di Parigi e il Chrysler Building di New York. Il gigantesco impianto non è un prototipo sulla carta né un rendering pensato per stupire. Il cantiere è chiuso e la sagoma ormai svetta sul paesaggio tedesco.

Già il confronto con due icone di questa portata basta a far capire di che cosa si stia parlando. Fino a non molto tempo fa l’idea di un aerogeneratore più imponente di un grattacielo storico sarebbe sembrata quasi fantascienza. Oggi invece la Germania può mostrare un’opera che ridefinisce le proporzioni del settore e che, almeno per il momento, si prende il titolo di torre eolica più alta mai realizzata.

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Turbina eolica più alta della Torre Eiffel

Chiamarlo semplicemente mulino a vento suona quasi riduttivo, eppure il principio di fondo resta quello di sempre. Le pale catturano la forza dell’aria e la trasformano in movimento. Quello che cambia radicalmente è la scala. Con i suoi 365 metri questa turbina si colloca in una categoria a parte, lontana dalle installazioni a cui il pubblico è abituato quando osserva i parchi eolici lungo le autostrade o sulle colline.

Il paragone con la Torre Eiffel è quello che colpisce di più l’immaginazione. La dama di ferro parigina è da sempre sinonimo di altezza e di ingegneria ardita, al punto da essere diventata un metro di misura universale. Sapere che una struttura nata per produrre energia la supera riesce a rendere tangibile la dimensione del progetto anche a chi non ha alcuna familiarità con l’ingegneria o con il mondo delle rinnovabili.

Lo stesso discorso vale per il Chrysler Building, uno dei grattacieli più riconoscibili dello skyline di Manhattan. Due monumenti diversissimi tra loro, uno europeo e uno americano, uno in ferro battuto e l’altro in stile art déco, accomunati da una sola cosa in questo caso. Entrambi risultano più bassi della nuova turbina tedesca.

La Germania e il primato dell’eolico in altezza

Il fatto che il record arrivi proprio dalla Germania non sorprende più di tanto chi segue da vicino il comparto dell’energia eolica. Il Paese ha puntato con decisione sul vento come risorsa e la costruzione di una torre di queste dimensioni si inserisce in un percorso che va avanti da anni. Spingersi così in alto significa sfidare limiti tecnici notevoli, dalla stabilità della struttura alla gestione dei carichi, fino alle complesse operazioni di montaggio a quote vertiginose.

Con la fine dei lavori la turbina eolica più alta del mondo è dunque diventata realtà. La struttura ha raggiunto la sua quota definitiva di 365 metri e si erge sul territorio tedesco più alta della Torre Eiffel e del Chrysler Building.

Fonte: TecnoAndroid