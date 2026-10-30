Tunnel sottomarino più lungo al mondo: la Cina scava a 93 metri

La Cina sta costruendo il tunnel ferroviario sottomarino più lungo al mondo, un’opera pensata per i treni ad alta velocità che collegherà le città di Ningbo e Zhoushan nella provincia dello Zhejiang. A lavori ultimati la galleria raggiungerà una lunghezza complessiva di 16,18 chilometri e ben 11,21 di questi sono affidati a una gigantesca talpa meccanica che avanza sotto il mare metro dopo metro. Per il Paese asiatico non è certo la prima impresa da record nel campo delle infrastrutture, visto che proprio lo scorso anno era stato completato il tunnel autostradale più lungo del pianeta.

Il nuovo collegamento sottomarino si inserisce quindi in una serie di grandi opere che la Cina sta portando avanti con una certa continuità. Questa volta però la sfida è particolarmente impegnativa, perché lo scavo procede in profondità sotto il fondale e in condizioni che pochi cantieri al mondo hanno dovuto affrontare.

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Yongzhou, tunnel sottomarino: la talpa meccanica che si controlla da sola

La vera protagonista del cantiere si chiama Yongzhou ed è una tunnel boring machine, abbreviata in TBM. Le dimensioni sono impressionanti. Parliamo di una macchina lunga 135 metri con un diametro di 14,57 metri e un peso che arriva a migliaia di tonnellate. A bordo è installato un sistema di monitoraggio intelligente che trasmette agli ingegneri dati in tempo reale sullo stato di salute della fresa e segnala subito anche la più piccola anomalia, quella che con una normale ispezione umana sarebbe praticamente impossibile da individuare.

Il lavoro svolto finora dalla talpa meccanica è già considerevole, visto che l’83% dello scavo risulta completato. Adesso però arriva la parte più delicata, perché la macchina si prepara ad attraversare la sezione più profonda dell’intero tracciato, situata a 93 metri sotto il fondale marino. È proprio lì che entro la fine dell’anno avverrà l’incontro con la gemella Dinghai, partita dal lato opposto per andarle incontro. Una volta terminata la perforazione le due macchine non verranno estratte ma saranno smontate direttamente all’interno della galleria.

Pressione record e roccia più dura del calcestruzzo

I primati di questa galleria non riguardano soltanto la lunghezza. Il tunnel ferroviario sottomarino tra Ningbo e Zhoushan deve fare i conti con la pressione idrostatica e terrestre più alta mai registrata al mondo in un’opera simile, con una geologia estremamente complessa e con un livello di difficoltà costruttiva che non ha precedenti. Tre fattori che, sommati, rendono ogni metro di avanzamento una piccola conquista.

Man mano che la fresa si avvicina al punto più profondo lo scavo diventa sempre più critico. Un dato aiuta a capire bene la situazione. Fino a questo momento le frese della testa di scavo, che in totale sono 308, andavano sostituite più o meno ogni metro percorso. D’ora in avanti l’usura sarà talmente rapida da richiedere un cambio dopo appena pochi centimetri. Il motivo sta nella natura del terreno attraversato, perché in alcuni tratti la resistenza della roccia raggiunge i 240 megapascal, cioè oltre 8 volte quella del calcestruzzo.

Fonte: TecnoAndroid