Sono stati scelti Lily e James Potter e Charlie Weasley nella serie TV di Harry Potter

La serie TV di Harry Potter continua ad allargare il proprio cast e lo fa con tre nomi nuovi che riguardano personaggi molto cari ai lettori della saga. Sono stati infatti svelati sui social gli interpreti di Lily e James Potter e anche l’attore che vestirà i panni di Charlie Weasley. Stiamo parlando di Jasper Talbot e Hannah Chinn nel ruolo dei genitori del maghetto più famoso del mondo e di Harry Gilby nel ruolo di Charlie Weasley,

Un annuncio arrivato quasi a sorpresa, nel giro di pochi minuti, e che conferma come dalle parti di HBO il lavoro sia ancora pienamente in corso. L’uscita dello show si avvicina a grandi passi ma la produzione guarda già oltre, verso le stagioni che arriveranno dopo il debutto.

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Il dettaglio più interessante sta proprio qui. Mentre il pubblico si prepara a vedere il primo capitolo del nuovo adattamento, la squadra che lavora al progetto continua a costruire pezzo dopo pezzo il mondo che accompagnerà il racconto negli anni successivi. Non si tratta quindi di ritocchi dell’ultimo minuto ma di scelte pensate con un orizzonte più ampio.

I genitori di Harry e un altro Weasley entrano nello show

Le figure di Lily e James Potter hanno un peso particolare nella storia, perché sono i genitori del protagonista e il loro ricordo attraversa l’intera vicenda del giovane mago. Trovare i volti giusti per questi due ruoli significa dare forma a una presenza che il pubblico avverte di continuo, anche quando i personaggi non sono materialmente in scena. È comprensibile che l’attenzione dei fan si sia concentrata subito su di loro, visto il legame emotivo che li unisce a Harry.

Accanto alla coppia arriva poi Charlie Weasley, un nuovo tassello della numerosa famiglia dai capelli rossi che gioca un ruolo così importante nella saga. L’ingresso di un altro Weasley nel cast fa capire quanto la produzione voglia popolare con cura l’universo narrativo, senza lasciare scoperti i personaggi che compariranno più avanti. Ogni annuncio di questo tipo aggiunge un elemento al quadro complessivo e permette di intuire un po’ meglio la direzione presa dal progetto.

Anche il modo in cui la notizia è stata diffusa merita due parole. La scelta di comunicare i tre nuovi nomi direttamente sui social rientra in una strategia ormai abituale per le grandi produzioni, che puntano a coinvolgere la community in modo diretto e immediato. In questo caso la rivelazione è arrivata senza troppi preamboli e ha raggiunto in pochissimo tempo gli appassionati.

HBO lavora già alle prossime stagioni

Il punto centrale dell’annuncio resta comunque la prospettiva di lungo periodo. La serie TV di Harry Potter non è pensata come un’operazione chiusa in sé stessa ma come un percorso articolato su più stagioni, e i casting di queste ore lo dimostrano in maniera piuttosto chiara.

Per chi segue con attenzione lo sviluppo dello show questo significa che le novità non sono finite. I lavori proseguono con continuità e il cast si arricchisce man mano che i tasselli della storia vanno al loro posto. E noi stiamo aspettando solo una data: quella del 25 dicembre 2026 per vedere la prima stagione.

Fonte: TecnoAndroid