ChatGPT e la spesa: come risparmiare senza mangiare di meno

Centocinquanta euro stampati in fondo allo scontrino per una spesa del tutto normale, fatta di uova, verdure surgelate, qualche snack e un po’ di bevande. Nessun carrello pieno di champagne e ostriche a giustificare il conto. Proprio davanti a cifre del genere viene spontaneo chiedersi se ChatGPT possa dare una mano a risparmiare sulla spesa senza costringere a mangiare meno o peggio. Chi ha superato i trent’anni ricorda bene quando con cento euro si tornava a casa con i sacchetti pieni fino all’orlo. Oggi la stessa somma riempie a malapena metà carrello, e il resto lo occupa un vago senso di colpa.

La domanda giusta da fare al chatbot

Il primo passo è formulare una richiesta concreta. Le domande vaghe sul come si risparmia al supermercato producono elenchi generici che servono a poco. Funziona molto meglio fornire all’intelligenza artificiale un dato reale su cui ragionare, cioè il budget mensile effettivo e il vincolo di non ridurre le quantità. Un esempio di prompt è questo: “Di solito spendo 650 euro al mese per la spesa alimentare. Quali sono i 7 consigli migliori per risparmiare senza mangiare di meno?”. Le risposte arrivano puntuali, non tutte illuminanti, ma alcune si possono applicare da subito.

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Il primo suggerimento riguarda i prodotti a marchio del supermercato, vittime di un pregiudizio duro a morire. Molti li considerano inferiori a quelli di marca, una convinzione con la stessa solidità scientifica dell’oroscopo ma che pesa parecchio sul portafoglio. Il chatbot propone un esperimento semplice: scegliere dieci articoli acquistati ogni mese, come riso, pasta, legumi in scatola, pomodori pelati, verdure surgelate e latticini di base, e confrontare il prezzo al chilo delle due versioni. Su molti prodotti la differenza di gusto è impercettibile mentre il risparmio può essere notevole. Dove la marca conta davvero si continua a comprare ciò che piace, senza rinunce drastiche.

Il secondo consiglio smonta un’altra certezza diffusa, quella secondo cui la confezione grande conviene sempre. Non è detto. L’unico numero da guardare è il prezzo al chilo o al litro, quello scritto in piccolo sull’etichetta dello scaffale. Un pacco da 500 grammi a 3 euro costa 6 euro al chilo, uno da 250 grammi a 2 euro arriva a 8 euro al chilo. Il formato maxi vince, ma solo se viene consumato prima della scadenza. Se metà finisce nella spazzatura il vantaggio si trasforma in spreco.

Proteine alternative e surgelati per tagliare il conto

Il terzo suggerimento incontra più resistenze psicologiche ma garantisce il risparmio più tangibile. Non si tratta di eliminare carne e pesce, bensì di sostituirli due o tre volte a settimana con proteine alternative decisamente più economiche: uova, lenticchie, ceci, fagioli, tonno in scatola e tofu. Saziano quanto una bistecca e permettono piatti tutt’altro che punitivi. Un riso con lenticchie al curry costa meno di due euro a porzione e vale un pasto completo, mentre un’insalata di ceci con pomodori e cipolla rossa è pronta in cinque minuti. Non si mangia meno, si mangia diversamente.

Poi c’è la questione della frutta e della verdura fuori stagione. Acquistarle fresche nel periodo sbagliato significa pagare trasporto, conservazione e spreco, perché maturano male e marciscono in fretta nel frigorifero. La soluzione sono i surgelati, raccolti e congelati al momento della maturazione ottimale con lo stesso valore nutrizionale del fresco. Frutti di bosco per i frullati, broccoli e spinaci per i piatti caldi: il risparmio stimato va dai 15 ai 30 euro al mese, e lo spreco da deterioramento si azzera.

L’ultimo accorgimento richiede un po’ di forza di volontà, cioè rinunciare ai prodotti già pronti. Frutta affettata, formaggio grattugiato, insalate in busta e pollo disossato includono un sovrapprezzo per la manodopera che oscilla tra il 30% e il 100% rispetto alla versione intera. Comprare il parmigiano a blocco, le carote intere e la lattuga da lavare costa qualche minuto in più ma porta a risparmiare tra i 25 e i 40 euro al mese. Il formaggio grattugiato in casa, tra l’altro, si scioglie meglio perché privo di additivi antiagglomeranti.

Il verdetto dello scontrino

Dopo un mese di applicazione disciplinata di questi cinque accorgimenti il totale della spesa alimentare può scendere sensibilmente, senza sacrifici eroici. Basta un po’ di attenzione, quella che di solito manca quando si infilano nel carrello le solite cose senza guardare i prezzi. Molti di questi consigli li darebbe anche una nonna parsimoniosa con cinquant’anni di esperienza ai fornelli, ma ChatGPT riesce a calibrarli sulla situazione specifica di chi li chiede partendo da un semplice scontrino.

Fonte: TecnoAndroid