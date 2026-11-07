Tulsa King 4, episodio 4: Dwight Manfredi di nuovo nei guai

Per Dwight Manfredi la calma continua a essere un lusso che non può permettersi, e la stagione 4 di Tulsa King lo dimostra puntata dopo puntata. Il racconto va avanti con nuovi scontri e con un protagonista costretto ancora una volta a difendere quello che ha costruito. Le anticipazioni dell’episodio 4 vanno proprio in questa direzione: Dwight è di nuovo nei guai e dovrà affrontare altre minacce per proteggere il suo impero criminale.

Non si tratta di una sorpresa per chi segue la serie con attenzione. La tranquillità non è mai stata davvero contemplata nella vita di questo personaggio, ed è forse proprio questo a tenere in piedi l’intera storia. Ogni volta che sembra arrivato il momento di raccogliere i frutti del lavoro fatto, qualcosa si muove e rimette tutto in discussione. Lo schema è noto, eppure continua a funzionare perché la tensione non cala mai del tutto.

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Tulsa King 4, un potere che fa gola a molti

A dare il volto al protagonista c’è Sylvester Stallone, che nei panni di Dwight Manfredi guida la serie fin dal primo capitolo. Il suo personaggio si ritrova ancora una volta a fare i conti con qualcuno intenzionato ad approfittarsi del potere che ha messo insieme con tanta fatica. Ed è qui che la faccenda si fa più personale del solito, perché quel potere non è arrivato per caso né in regalo.

Il cuore della questione sta tutto lì. Dwight ha dovuto sudare per conquistare la sua posizione e ora deve sudare di nuovo per non perderla. Il suo impero criminale rappresenta il risultato di sforzi, scelte e rischi, ed è proprio per questo che diventa un bersaglio. Chi costruisce qualcosa di solido finisce inevitabilmente per attirare l’attenzione di chi preferisce prendersi la strada più breve, sfruttando il lavoro altrui.

In questa quarta stagione il meccanismo si ripete con nuovi protagonisti dall’altra parte della barricata. Non cambia la sostanza, cambiano i volti e le modalità con cui la minaccia si presenta. Per Dwight significa restare sempre all’erta, senza mai abbassare la guardia nemmeno per un istante.

Cosa anticipa l’episodio 4 di Tulsa King

Il quarto episodio si inserisce in questo percorso fatto di scontri continui. La stagione prosegue senza concedere pause e il nuovo capitolo mette il protagonista di fronte all’ennesima prova. Ancora una volta qualcuno prova a mettere le mani su ciò che appartiene a Manfredi, e ancora una volta toccherà a lui difendere il proprio territorio.

La puntata promette quindi di mantenere il ritmo delle precedenti, con un Dwight chiamato a reagire e a proteggere quanto ottenuto finora. Il tema resta quello che accompagna la serie da sempre, cioè la difficoltà di tenere stretto un potere che tutti sembrano voler strappare via. Ogni conquista porta con sé nuovi nemici e ogni nemico porta con sé un problema in più da risolvere.

Per il personaggio interpretato da Stallone si apre così un’altra fase complicata all’interno della stagione 4 di Tulsa King. Le nuove minacce si sommano a quelle già affrontate e il quadro si fa sempre più fitto. Dwight Manfredi dovrà trovare il modo di respingere chi vorrebbe approfittarsi della sua posizione, con l’obiettivo di difendere fino in fondo l’impero che ha costruito con tanta fatica.

Fonte: TecnoAndroid