CERN, osservato per la prima volta un raro decadimento beauty

Lo zeptoverso è il nome che i fisici danno a un mondo di dimensioni infinitesimali, una scala così piccola da sfuggire quasi a qualsiasi tentativo di immaginazione. Proprio in questa direzione arriva un risultato che potrebbe cambiare il modo di fare ricerca. Un esperimento condotto al CERN ha rilevato un rarissimo decadimento di particelle beauty, un fenomeno talmente sfuggente da essere considerato quasi un ago in un pagliaio di proporzioni cosmiche. E aprendo così nuove prospettive nello studio di questo universo minuscolo.

Il cuore della notizia sta tutto in un numero. Secondo le previsioni questo tipo di trasformazione dovrebbe verificarsi soltanto una volta ogni 10 miliardi di particelle beauty. Una frequenza che rende bene l’idea della difficoltà dell’impresa, perché per intercettare un evento del genere serve osservare una quantità sterminata di particelle e riuscire poi a riconoscere quel singolo segnale in mezzo a tutto il resto. Non proprio un lavoro da poco.

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Un evento rarissimo osservato per la prima volta

A firmare la scoperta è stato un team di esperti che ha individuato la prima prova in assoluto di questo decadimento. Ed è qui che il risultato assume un peso particolare. Quando un fenomeno viene previsto ma non è mai stato visto prima, resta una sorta di ipotesi sulla carta. Osservarlo davvero significa invece portarlo dal terreno della teoria a quello dei dati concreti, con tutto quello che ne consegue per chi studia la materia nelle sue componenti più piccole.

Per capire la portata della cosa basta pensare a cosa vuol dire cercare qualcosa che accade così di rado. Ogni singolo evento conta, ogni segnale va distinto da ciò che potrebbe somigliargli senza esserlo. La particella beauty in questo senso diventa una specie di finestra privilegiata, perché i suoi comportamenti più insoliti sono proprio quelli che possono raccontare di più. Un decadimento così raro è difficile da scovare, certo, ma proprio per questo il fatto di averlo trovato ha un valore notevole per la comunità scientifica.

Perché lo zeptoverso interessa tanto alla ricerca

Il termine zeptoverso richiama già di per sé l’idea di qualcosa di estremamente piccolo, un territorio che i fisici stanno lentamente imparando ad avvicinare. Ogni nuova osservazione su questa scala rappresenta un passo in più verso la comprensione di un mondo che per lungo tempo è rimasto in gran parte inaccessibile. E non è un caso che risultati come questo vengano considerati capaci di trasformare la ricerca, perché spostano un po’ più in là il confine di ciò che si riesce effettivamente a misurare.

Il lavoro svolto al CERN si inserisce esattamente in questo percorso. Rilevare un fenomeno che si manifesta con una frequenza tanto bassa dimostra che gli strumenti e i metodi a disposizione degli scienziati sono ormai in grado di spingersi in zone prima considerate quasi irraggiungibili. Per gli studiosi questo significa poter guardare più da vicino il comportamento della materia alle sue dimensioni più ridotte, laddove i dettagli contano davvero.

Ed è proprio in questa capacità di cogliere ciò che succede una volta su 10 miliardi che si gioca la partita dei prossimi studi. L’osservazione del raro decadimento di particelle beauty è stata la prima prova in assoluto di questo fenomeno e apre nuove prospettive nello studio dello zeptoverso, il mondo di dimensioni infinitesimali a cui i fisici si stanno avvicinando sempre di più.

Fonte: TecnoAndroid