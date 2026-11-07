Windows 11 KB5127936: menu del clic destro ora personalizzabile

Microsoft ha avviato il rilascio di Windows 11 KB5127936, la versione di anteprima del nuovo aggiornamento cumulativo che porta con sé una novità molto attesa, cioè la possibilità di personalizzare il menu contestuale che compare con il clic destro del mouse. Il calendario è quello di sempre, ovvero il quarto martedì o mercoledì del mese, e il pacchetto è lo stesso che arriverà a tutti con il prossimo Patch Tuesday, insieme alle consuete correzioni di sicurezza.

L’update riguarda le edizioni 26H2 e 25H2 del sistema operativo, che salgono rispettivamente alle build 26300.9818 e 26200.9818. Chi è rimasto sulla versione 24H2 invece non riceverà più nulla, dato che il supporto ufficiale si è chiuso nelle scorse settimane.

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Come installare KB5127936 e cosa cambia nel menu contestuale

La procedura è quella classica. Basta aprire Windows Update e verificare la disponibilità del pacchetto, che essendo opzionale non parte da solo e va avviato manualmente. Chi preferisce fare tutto a mano può scaricare i file .msu dal portale Update Catalog.

Le novità non sono tantissime ma alcune pesano parecchio. La principale era già emersa durante la fase di test e riguarda proprio il menu contestuale, che oltre a diventare configurabile è stato alleggerito. Si apre più in fretta e di base carica meno voci. Per scegliere cosa tenere e cosa nascondere è comparsa una sezione apposita nel percorso Impostazioni, Personalizzazione, Menu contestuale. Da qui si possono per esempio sistemare i comandi Taglia, Copia, Incolla e Rinomina sulla stessa riga in orizzontale, oppure richiamare subito la versione legacy, quella classica, che finora si raggiungeva soltanto passando da Mostra altre opzioni.

C’è poi la voce Estensioni app che, una volta attivata, apre un sottomenu con tutti i programmi utili alla gestione dei file. Il rollout procede in modo graduale, quindi servirà un po’ di tempo prima che la funzione compaia su ogni PC.

Esplora file più ordinato e il tema scuro che avanza

Un altro intervento di Windows 11 KB5127936 tocca Esplora file, un tassello centrale dell’esperienza quotidiana. Microsoft ha lavorato per rendere meno caotici i risultati che compaiono dopo una ricerca. Arriva anche una scorciatoia comoda, perché digitando il simbolo ~ nella barra dell’indirizzo si atterra direttamente nella cartella del profilo utente, dove si trova pure la directory AppData. Scrivendo quindi ~AppData si apre subito quella cartella, e il trucco funziona anche dalla finestra Esegui.

Sempre sul fronte dell’interfaccia, questo aggiornamento comincia a estendere il tema scuro ad alcune finestre di dialogo che finora erano rimaste chiare, come quella delle opzioni di una cartella.

Ripristino via WiFi, sicurezza e app più rapide

Sul versante della stabilità debutta in WinRE, cioè Windows Recovery Environment, un nuovo metodo che in caso di problemi prova a ripristinare automaticamente il sistema scaricando un’immagine tramite WiFi. Nel pacchetto compaiono anche Cloud rebuild e la funzione di protezione Integrità della memoria, pensata per impedire l’esecuzione di codice malevolo. Quest’ultima è attiva di default sui computer compatibili e si può comunque trovare in Sicurezza di Windows, Sicurezza dispositivi, Isolamento core.

L’ultima novità si chiama Lancio accelerato delle app e fa esattamente ciò che il nome lascia intendere, velocizzando l’apertura dei programmi già attivi in background. Il primo software a beneficiarne è il browser Edge.

Fonte: TecnoAndroid