OPPO Pad 5 Pro arriva in Italia: display 3.4K, AI e Snapdragon

OPPO presenta in Italia OPPO Pad 5 Pro, il nuovo tablet che punta a riunire produttività, creatività e intrattenimento in un unico dispositivo. Il modello arriva poche settimane dopo il lancio della Find X10 Series e porta con sé un display da 13,2 pollici, hardware flagship, funzioni basate sull’intelligenza artificiale e un design particolarmente sottile.

Il nuovo tablet di OPPO utilizza un corpo unico interamente realizzato in metallo. Lo spessore è di soli 5,94 mm, mentre la colorazione disponibile per il mercato italiano è Mocha Brown, caratterizzata da tonalità calde e da una finitura metallica.

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Display 3.4K da 13,2 pollici per lavoro e intrattenimento

Credits: TecnoAndroid

Uno degli elementi centrali di OPPO Pad 5 Pro è il display Professional Creative da 13,2 pollici con risoluzione 3.4K. Il pannello adotta un formato 7:5, con proporzioni simili a quelle di un foglio A4, pensato per facilitare la lettura, la gestione dei documenti e le attività di multitasking. La luminosità massima raggiunge i 1.000 nit. Il tablet supporta inoltre Dolby Vision, Netflix HDR e Amazon Video HDR, completando la dotazione dedicata alla riproduzione dei contenuti.

Per l’audio, OPPO Pad 5 Pro integra otto altoparlanti Hi-Fi: quattro speaker mid-bass e quattro tweeter, abbinati a una camera acustica da 9,68 cc. Sul fronte del comfort visivo, il dispositivo è il primo tablet OPPO a ottenere la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 5.0. Il sistema include tecnologie dedicate alla riduzione della luce blu e alla regolazione DC senza sfarfallio.

Batteria da 13.380 mAh e ricarica da 80 W

Credits: TecnoAndroid

All’interno trova spazio una batteria da 13.380 mAh, indicata da OPPO per garantire fino a 20 ore di riproduzione video continua. La ricarica rapida SUPERVOOC raggiunge invece gli 80 W.

È presente anche la funzione Bypass Charging for Gaming, progettata per contribuire al controllo delle temperature durante le sessioni di gioco. OPPO Pad 5 Pro è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagnata da RAM LPDDR5X e memoria UFS 4.1. Per la gestione delle temperature, il tablet utilizza il sistema Dual-Drive, che combina uno strato in grafite con una vapor chamber. La soluzione è pensata per mantenere la fluidità anche durante attività come il gaming e l’editing video.

ColorOS, connettività e trasferimento dei file

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Il software sfrutta ColorOS insieme a Trinity Engine e Luminous Rendering Engine, con la funzione “Smooth After 6 Years of Use” dedicata alla continuità dell’esperienza nel tempo. Il 5G Network Sharing consente inoltre di condividere automaticamente la connessione di uno smartphone OPPO compatibile. Con O+Connect è invece possibile trasferire foto e file anche con dispositivi iOS, oltre a collegare il tablet a PC Windows e Mac. Il tablet arriva con ColorOS 16 e riceverà un aggiornamento OTA a ColorOS 17 nel novembre 2026.

Tra gli accessori dedicati figurano OPPO Pad 5 Pro Smart Keyboard e OPPO Pencil 3 Pro. La tastiera punta a offrire un’esperienza di digitazione simile a quella di un laptop, mentre il pennino supporta 16.000 livelli di pressione per scrivere e disegnare. Le funzioni Free-Flow Window e Multi-Tabs permettono di gestire contemporaneamente più applicazioni e documenti.

Prezzo e disponibilità di OPPO Pad 5 Pro in Italia

OPPO Pad 5 Pro è disponibile in Italia attraverso OPPO Store e presso i principali rivenditori autorizzati nella colorazione Mocha Brown, con un prezzo consigliato di 799,99 euro.

Gli accessori dedicati vengono proposti ai seguenti prezzi consigliati:

OPPO Pad 5 Pro Smart Keyboard: 239,99 euro

OPPO Pencil 3 Pro: 79,99 euro

Caricatore da 45 W: 9,99 euro

OPPO propone anche due combinazioni dedicate: 809,98 euro per il tablet con Smartcase e 1.049,98 euro per il pacchetto composto da tablet, Smart Keyboard, Smartcase e OPPO Pencil 3 Pro.

Fonte: TecnoAndroid