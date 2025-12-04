Truffa di Natale: ecco il messaggio che deruba gli utenti

Non capita molto spesso di ritrovarsi di fronte ad una truffa pericolosissima, ma semplicemente di fronte a quei tranelli che rubano dati e basta. Oggi purtroppo non è quel tipo di situazione, in quanto l’inganno che sta girando tramite messaggio e tramite email vuole rubare anche i soldi dei poveri malcapitati.

In basso c’è scritto il messaggio per intero, proprio per dare modo al pubblico di capire di fronte a che problema potrebbe ritrovarsi. Il trucco più semplice da seguire per evitare di cascare nella truffa è quello di evitare di scaricare allegati e soprattutto di cliccare sui collegamenti presenti nel testo.

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Con un messaggio possono fregarvi i soldi, la nuova truffa gira sul web in queste ore

Quando vi ritrovate di fronte ad alcuni messaggi, dovete sapere che state per cascare in un tranello. Questo è capitato a tantissimi utenti ma purtroppo non si sono resi conto che si trattasse di una truffa, la quale sta agendo secondo i soliti canoni, ovvero quelli che già durante i mesi scorsi hanno fregato tantissime persone.

Ciao, non mi conosci, ma ti scrivo per conoscerci.

Ho sempre bisogno del sesso in tutte le sue manifestazioni. Poiché il mio partner ha problemi di potenza, posso “ottenere” ciò di cui ho bisogno.

E voglio anche lottare per qualcosa di permanente. Puoi saperne di più su di me nel mio profilo Helga_dirty_365.

Tutte le mie esigenze le posso soddisfare in chat.

Mi piaci, voglio conoscerti adesso.

Chi è così gentile da scrivermi e raccontarmi le cose più sporche?

E sì, intendo le fantasie sessuali più sporche e oscure…

Ne ho parecchi, ma non so se sono troppo pervertiti per qualcuno…

Se hai le stesse fantasie, ti aspetto nel profilo Juicy_Lilyana_38, lì possiamo chiamare e condividere segreti.

Sono già bagnata, come sempre, la maggior parte del tempo!“