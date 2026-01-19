TranslateGemma: arrivano i nuovi modelli Google per la traduzione

Google ha annunciato una novità interessante per il settore delle traduzioni. L’azienda di Mountain View, infatti, ha presentato TranslateGemma, una nuova famiglia di modelli di traduzione open-weight costruita sulla base di Gemma 3. In altre parole: modelli scaricabili, utilizzabili e adattabili da chiunque, senza dover passare per un’API chiusa o un’interfaccia preconfezionata. .

TranslateGemma nasce con l’obiettivo di gestire fino a 55 lingue. Si tratta di uno strumento pensato per chi sviluppa applicazioni, piattaforme o servizi che hanno bisogno di traduzioni personalizzabili. Il punto non è solo “tradurre bene”, ma poter controllare come e dove avviene la traduzione.

Google TranslateGemma: ecco i dettagli relativi ai nuovi modelli

Il modello presentato parla a sviluppatori e ricercatori, offrendo loro le basi per costruire soluzioni proprie. Dal punto di vista tecnico, Google rende disponibili tre dimensioni del modello: 4B, 12B e 27B parametri. Il dato che colpisce di più riguarda la versione intermedia da 12 miliardi di parametri, che secondo i benchmark interni riesce addirittura a superare Gemma 3 da 27B nel test WMT24++. Tradotto in termini pratici, significa ottenere traduzioni migliori usando un modello più leggero, quindi più veloce e meno costoso da far girare.

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Anche la destinazione d’uso è stata chiarita. Il modello più piccolo è pensato per l’inferenza su dispositivi mobili, quello da 12B può girare su laptop consumer. Mentre la variante da 27B richiede infrastrutture importanti e trova la sua collocazione naturale nel cloud, con una NVIDIA H100 come riferimento.

Interessante anche il comportamento del modello di Google nella traduzione del testo presente nelle immagini. Pur non essendo stato addestrato specificamente per tale compito, TranslateGemma ha ottenuto buoni risultati sul benchmark Vistra, suggerendo una certa flessibilità in scenari reali come documenti scansionati o materiali visivi complessi. I modelli sono già disponibili su Kaggle e Hugging Face, pronti per essere scaricati e messi alla prova.