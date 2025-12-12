TOYOTA GAZOO Racing, scopriamo i segreti delle nuove GR GT e GR GT3

TOYOTA, attraverso il brand GAZOO Racing, ha presentato la nuovissima GR GT. La vettura è stata pensata pensate per rappresentare il vertice delle prestazioni offerte dal produttore, potendo contare su soluzioni mutuate dal mondo racing.

Considerando il nuovo approccio, sulla base della GR GT è stata sviluppata contemporaneamente anche la GR GT3. Questa vettura permette di esprimere le massime prestazioni su pista in quanto conforme ai regolamenti FIA GT3.

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Le due supercar incarnano tutte le conoscenze acquisite in pista del marchio su vetture e fanno tesoro della filosofia del Team GAZOO Racing per la loro inclinazione particolarmente sportiva. Il progetto della GT GT è stato supervisionato da Akio Toyoda, Presidente di Toyota Motor Corporation (TMC), con il supporto dei i piloti professionisti Tatsuya Kataoka, Hiroaki Ishiura e Naoya Gamo e del gentleman driver Daisuke Toyoda.

La GR GT e la GR GT3 di GAZOO Racing rappresentano l’apice di innovazione e performance secondo TOYOTA

Il gruppo di piloti e collaudatori è stato coinvolto sin dalle prime fasi dello sviluppo al fine di indirizzare al meglio i vari reparti. Il pilota deve essere al centro dell’esperienza di guida a bordo della GR GT e, per questo, sono state adottate soluzioni volte a massimizzarne il coinvolgimento.

La vettura è basata su un motore anteriore V8 biturbo da 4,0 litri realizzato partendo da un foglio bianco con una lubrificazione a carter secco. Sarà presente anche un motore elettrico ma non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito.

La trasmissione a otto rapporti con albero in fibra di carbonio scarica la coppia alle ruote posteriori. Il telaio in alluminio consente di mantenere basso il peso e offrire una rigidità strutturale altissima. Il baricentro basso e l’attento studio aerodinamico consentono di ottenere una risposta immediata a tutti gli input forniti dal pilota.

Da questa ottima base di partenza, TOYOTA ha realizzato anche la GR GT3, il modello da corsa con specifiche FIA GT3. La vettura mantiene le stesse caratteristiche tecniche con i necessari adeguamenti per la pista. La vettura è rivolta sia a piloti professionisti che a gentlemen driver e l’azienda attraverso il Team GAZOO Racing sta allestendo una struttura di supporto per tutti i clienti che la sceglieranno per partecipare alle serie GT3.