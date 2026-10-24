Samsung Galaxy Buds On verso l’Europa a dicembre: i prezzi

Samsung si prepara a portare i suoi nuovi auricolari open ear anche fuori dai confini coreani. I Galaxy Buds On, presentati dall’azienda all’inizio di ottobre, potrebbero infatti arrivare sul mercato globale entro la fine dell’anno, con l’Europa inclusa nella lista dei Paesi interessati. Per adesso le cuffiette sono un’esclusiva della Corea del Sud, dove vengono vendute a 299.000 won, cioè circa 195 euro al cambio. Una cifra da tenere bene a mente perché tornerà utile tra poco.

Il nome stesso della categoria dice già molto. Si parla di orecchie aperte, in senso letterale, visto che il formato open ear punta a lasciare libero il padiglione invece di chiuderlo come fanno gli auricolari tradizionali. Proprio questa impostazione rende i Galaxy Buds On un prodotto un po’ diverso dal resto della famiglia Galaxy Buds, ed è anche il motivo per cui la loro possibile diffusione oltre la Corea sta attirando una certa attenzione tra chi segue il mondo degli indossabili Samsung.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Galaxy Buds On in Europa, il lancio potrebbe cadere a dicembre

Conviene chiarirlo subito, perché è un punto importante. Da parte di Samsung non c’è ancora alcuna conferma ufficiale sul debutto internazionale degli auricolari. Le indicazioni arrivano da alcune inserzioni pubblicate da rivenditori svizzeri, che oltre a mostrare le immagini ufficiali del prodotto riportano anche il periodo di lancio e i prezzi pensati per il mercato elvetico. Un dettaglio non da poco, dato che inserzioni di questo tipo spesso anticipano di qualche settimana l’arrivo effettivo nei negozi.

C’è però un elemento che invita alla prudenza. Le varie schede non concordano tutte sulla stessa data, segno che qualche incertezza è ancora presente. Eppure il quadro generale è abbastanza coerente, visto che ogni annuncio colloca l’uscita dei Galaxy Buds On nella prima metà di dicembre. Se le cose andassero davvero così, gli auricolari arriverebbero sugli scaffali europei a poco più di due mesi dalla presentazione in Corea, giusto in tempo per il periodo che precede le festività.

Quanto potrebbero costare i nuovi auricolari Samsung

Anche sul fronte del prezzo si notano piccole differenze tra un rivenditore e l’altro. Le cifre indicate oscillano tra 179 e 199 franchi svizzeri, ovvero più o meno tra 193 e 215 euro al cambio. Una forbice non enorme ma comunque sufficiente a lasciare qualche dubbio su quale sarà il listino definitivo una volta che i nuovi auricolari Samsung arriveranno anche nel resto del continente.

Qui torna utile il valore citato in apertura. La cifra più bassa che compare nelle inserzioni elvetiche, cioè circa 193 euro, è molto vicina alla conversione del prezzo coreano, che si aggira sui 195 euro. Una coincidenza che fa pensare a un posizionamento simile anche per gli altri mercati, anche se per ora si tratta soltanto di un’indicazione orientativa. Le inserzioni svizzere offrono una prima idea della fascia di prezzo dei Galaxy Buds On, ma senza un annuncio di Samsung non esiste alcuna certezza né sulla data di uscita europea né sul costo finale per il pubblico italiano.

Fonte: TecnoAndroid