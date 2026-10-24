Mante giganti, i piccoli crescono al riparo vicino alla costa

Le mante giganti sono tra le creature più imponenti che attraversano gli oceani, al punto da arrivare a 9 metri di lunghezza. Prima di raggiungere quelle dimensioni, però, passano una fase della vita molto più discreta. I piccoli di manta restano infatti vicino alla costa e ci rimangono finché non sono abbastanza grandi da affrontare il mare aperto. Prima di diventare giganti, insomma, hanno bisogno di un po’ di riparo.

È un dettaglio che cambia il modo di guardare a questi animali. Quando si pensa a una manta gigante viene in mente quasi sempre l’immagine dell’adulto che plana nel blu con quelle ali enormi, padrone dello spazio intorno a sé. Molto meno spesso ci si chiede da dove arrivi quell’esemplare e quale strada abbia percorso per diventare così. La risposta porta lontano dal largo, verso acque decisamente più vicine alla terraferma.

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Le acque costiere come rifugio per i più giovani

Per i giovani esemplari la fascia vicino alla costa funziona come una specie di zona protetta. Non si tratta di una scelta casuale ma di una vera e propria fase della crescita, che accompagna questi animali fino a quando le loro dimensioni non permettono di fare il salto verso l’oceano. Finché sono piccoli, il mare aperto rappresenta un ambiente troppo impegnativo da affrontare.

Il punto chiave sta tutto nella taglia. Un animale destinato a superare i 9 metri non nasce certo con quella stazza, e la differenza tra un giovane e un adulto è talmente marcata da giustificare abitudini completamente diverse. Restare vicino alla riva significa avere un margine di sicurezza in più proprio nel periodo in cui la vulnerabilità è maggiore. Poi, una volta cresciuti, le cose cambiano.

Il passaggio verso il mare aperto

Il momento in cui i piccoli di manta abbandonano la costa coincide con il raggiungimento di dimensioni sufficienti per muoversi in acque più vaste. È una sorta di soglia, superata la quale il riparo costiero non serve più. Da lì in avanti l’oceano diventa il loro ambiente, quello in cui gli adulti sono abituati a essere osservati e ammirati.

Questo schema mostra come anche gli animali più grandi del pianeta seguano un percorso graduale. Le mante giganti non diventano subito le figure maestose che popolano l’immaginario di chi ama il mare. C’è un prima, fatto di acque basse e di attesa, e solo dopo arriva il largo. Per un animale che da adulto domina lo spazio con la sua presenza, colpisce scoprire quanto dipenda da un ambiente protetto nei primi tempi.

Il legame con la costa dura quindi esattamente il tempo necessario a crescere. I giovani restano vicino alla riva, si sviluppano e solo quando hanno raggiunto una stazza adeguata si spingono verso il mare aperto, lo stesso in cui le mante adulte possono arrivare fino a 9 metri di lunghezza.

Fonte: TecnoAndroid