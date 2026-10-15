Total War: Shogun 2 Complete Edition, 82% di recensioni negative

Il debutto su Steam di Total War: Shogun 2 Complete Edition, arrivato il 13 ottobre, si è trasformato in poche ore in un caso che ha acceso la community. Quella che doveva essere la versione definitiva dell’amatissimo capitolo giapponese della saga Total War ha invece raccolto un’accoglienza gelida. Nelle ultime 24 ore le recensioni su Steam si sono fermate al 18% di giudizi positivi contro l’82% di negativi, con una valutazione media che la piattaforma classifica come “Estremamente negativa”. Un utente si è spinto a paragonare l’operazione “letteralmente all’avidità di cui parla la Bibbia”, e il tono generale dei commenti non è poi così lontano da quella frase.

Il malcontento si capisce meglio guardando alle aspettative. Shogun 2 uscì nel 2011, ottenne voti altissimi dalla critica e da allora è rimasto tra gli episodi più apprezzati della serie. C’è anche chi lo considera il migliore in assoluto. Una riedizione pensata per le macchine moderne aveva tutte le carte in regola per essere un colpo sicuro, tanto più che la nuova versione promette più fazioni, una grafica aggiornata e uno sconto del 75% per chi possiede già il gioco originale. Sulla carta un pacchetto interessante, nei fatti qualcosa è andato storto.

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Prestazioni deludenti, bug e mod che non funzionano

Le segnalazioni dei giocatori dipingono un quadro piuttosto sconfortante. Si parla di prestazioni pessime, di bug vecchi che non sono mai stati sistemati affiancati da altri del tutto nuovi, di un supporto alle mod che semplicemente non funziona e di problemi grafici di vario genere. A rendere l’atmosfera ancora più tesa ha contribuito una scelta di Sega, che ha rimosso da Steam tutte le versioni precedenti del titolo, lasciando in vendita soltanto la nuova edizione e per giunta a un prezzo più alto.

Poi c’è la questione dello spazio occupato. L’installazione è passata da 3,85 a 45 GB, un salto enorme che lascerebbe immaginare un rinnovamento profondo. Molti però non riescono a vedere quel miglioramento qualitativo che un simile aumento di dimensioni farebbe presupporre, e la sensazione diffusa è di aver ricevuto un pacchetto molto più pesante senza un vero ritorno in termini di resa visiva.

Le illustrazioni ritoccate con l’intelligenza artificiale

Il tema più discusso riguarda però le immagini. Secondo gli utenti, le illustrazioni delle schede delle unità sarebbero state ingrandite tramite strumenti di IA generativa, senza che la pagina del negozio ne faccia menzione. Il confronto tra i disegni originali e quelli nuovi è impietoso. In un caso una trave di legno sul ponte di una nave è stata interpretata come parte dello sfondo e una figura appare schiacciata, mentre parecchi dettagli, come le corde degli archi, hanno perso del tutto coerenza.

Altrove gli errori diventano quasi surreali. In un’illustrazione il fumo degli spari ha preso la forma di una serie di paralumi, l’emblema su una bandiera si è trasformato in una sorta di medusa in stile art déco e un personaggio in primo piano è finito incastrato tra due assi di legno. L’esempio più curioso tocca a un generale che si è ritrovato con il volto fuso con l’elmo, dando vita a “una specie di automa del XVI secolo”. Inutile dire che la rete ha reagito a modo suo e i meme sono arrivati quasi immediatamente.

Si tratta di sbavature così grossolane che nemmeno un disegnatore alle prime armi avrebbe commesso, segno di un lavoro decisamente approssimativo. C’è infine un aspetto più formale ma non meno rilevante, perché l’assenza di qualsiasi dichiarazione sull’uso dell’intelligenza artificiale nella pagina Steam del gioco andrebbe contro le regole fissate da Valve per i titoli pubblicati sulla sua piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid