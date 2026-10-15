Ecovacs Winbot W2S Pro Omni: ora è davvero completo! (RECENSIONE)

Pulire le finestre è una di quelle attività domestiche che tendiamo a rimandare, soprattutto quando abbiamo a che fare con grandi vetrate, finestre difficili da raggiungere o superfici che sembrano accumulare aloni appena terminato il lavoro. Negli ultimi anni, i robot lavavetri hanno provato a rendere questa operazione meno faticosa, ma c’è un problema che continua a mettere in difficoltà molti modelli: la pulizia dei bordi.

Con Ecovacs Winbot W2S Pro Omni, l’azienda cinese prova ad affrontare proprio questo limite attraverso la tecnologia TruEdge, progettata per avvicinare il robot ai margini della superficie vetrata con una precisione dichiarata di appena 1,1 mm. È una delle novità più interessanti di questo dispositivo, che combina un sistema di pulizia aggiornato, una nebulizzazione a tre ugelli, un’applicazione completa e una stazione multifunzione pensata per semplificare le operazioni.

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Il prezzo di listino di 599 euro lo colloca nella fascia alta del mercato. La domanda, quindi, è piuttosto semplice: queste innovazioni sono sufficienti a giustificare una spesa del genere?

Design e costruzione

La prima cosa che mi colpisce del Winbot W2S Omni è l’attenzione dedicata al design. Il robot presenta una struttura squadrata con elementi circolari, una finitura grigio scuro e dettagli bianchi. L’aspetto è moderno, ma soprattutto comunica la volontà di integrare le diverse componenti in un sistema coerente, anziché proporre un semplice dispositivo da applicare al vetro.

La stazione Omni multifunzione è una parte fondamentale dell’esperienza. Pesa 5,2 kg, quindi non è esattamente un accessorio leggero da spostare continuamente da una stanza all’altra. La maniglia rivestita in gomma morbida facilita il trasporto, mentre il design riprende quello del robot.

Ecovacs Winbot W2S Pro Omni · Credits: TecnoAndroid

Il suo compito, però, va ben oltre quello di contenere il dispositivo. La stazione contribuisce alla stabilità del sistema e integra gli elementi necessari per lavorare in sicurezza, anche quando il robot viene utilizzato su finestre difficili da raggiungere.

La forza di aspirazione dichiarata supera gli 800 N per il sistema di ancoraggio, mentre il robot dispone di un sistema di aspirazione da 8.000 Pa. Sono valori riferiti a funzioni differenti: il primo riguarda la tenuta della stazione e del sistema di sicurezza, il secondo l’aspirazione del dispositivo durante la pulizia.

Il peso della base è uno degli aspetti da considerare prima dell’acquisto. In cambio, però, si ottiene una soluzione completa, progettata per accompagnare il robot durante il lavoro e ridurre le preoccupazioni legate alla pulizia delle superfici in altezza.

Tecnologia TruEdge

La caratteristica che distingue il Winbot W2S Omni dai modelli precedenti è la tecnologia TruEdge. Per capire perché sia importante, bisogna partire da un limite piuttosto concreto dei robot lavavetri: anche quando puliscono bene la superficie centrale, possono lasciare residui lungo i margini e negli angoli.

Ecovacs interviene con uno scrubber rotante dotato di sei strisce di gomma, progettato per lavorare a 200 giri al minuto. Il sistema utilizza sensori opto-isolatori ad alta sensibilità per rilevare i margini della finestra e regolare il comportamento del componente rotante.

Ecovacs Winbot W2S Pro Omni · Credits: TecnoAndroid

Quando raggiunge un bordo, lo scrubber si abbassa per intervenire sulla zona più difficile da raggiungere. Durante gli spostamenti, invece, si solleva, contribuendo a evitare che lo sporco venga trascinato o disperso nelle aree già pulite.

Il risultato dichiarato dall’azienda è una distanza dal margine di appena 1,1 mm. È un dato che, sulla carta, affronta uno dei problemi più evidenti della categoria e che può fare la differenza soprattutto nelle abitazioni con grandi superfici vetrate.

Non significa necessariamente che ogni finestra sarà completamente priva di residui in qualsiasi condizione. La resa dipende anche dal livello di sporco, dalle condizioni del vetro e dalla manutenzione dei panni. Tuttavia, l’approccio adottato da Ecovacs è interessante perché non si limita a migliorare il percorso del robot: interviene direttamente sul sistema che entra in contatto con la superficie.

Come pulisce?

Accanto alla tecnologia TruEdge troviamo un sistema di nebulizzazione a tre ugelli, progettato per distribuire il liquido detergente in maniera uniforme sul vetro.

La nebulizzazione è un elemento essenziale nell’utilizzo di un robot lavavetri. Una distribuzione insufficiente può compromettere la rimozione dello sporco, mentre un’applicazione poco uniforme rischia di lasciare aloni o zone non trattate correttamente.

Secondo i dati forniti per il Winbot W2S Omni, il sistema è progettato per coprire circa il 90% della superficie con il liquido nebulizzato. Il serbatoio ha una capacità di 80 ml e viene indicato come sufficiente per pulire finestre fino a 55 metri quadrati, in funzione delle condizioni di utilizzo.

Il robot impiega un panno in microfibra ad alto assorbimento, che lavora insieme alla nebulizzazione per rimuovere lo sporco e raccogliere l’umidità. È una combinazione pensata per limitare la formazione di aloni e gocce, uno degli aspetti più fastidiosi quando si puliscono le finestre manualmente.

Mi interessa soprattutto il modo in cui queste tecnologie lavorano insieme. La nebulizzazione prepara la superficie, il panno raccoglie lo sporco e TruEdge interviene nelle zone periferiche, dove i sistemi tradizionali possono incontrare maggiori difficoltà.

Anche la gestione del percorso è stata aggiornata. Il robot segue una modalità di pulizia a quattro bordi, affrontando metodicamente il perimetro prima di concentrarsi sulla parte centrale della finestra. L’obiettivo è migliorare la copertura complessiva e ridurre le aree trascurate. Il sistema è progettato per riconoscere anche piccoli ostacoli fino a 4 mm di spessore, così da gestire meglio le irregolarità presenti lungo il percorso.

Win-Slam 4.0 e app

Un robot lavavetri non deve soltanto aderire al vetro e pulirlo: deve anche sapere dove andare e come adattare il proprio comportamento alla superficie. Per questo Ecovacs utilizza il sistema di navigazione Win-Slam 4.0.

Sono disponibili sette modalità di pulizia: Fast, Deep, Thorough, Edge, Spot, Heavy-Duty e Zone Cleaning. Ognuna risponde a un’esigenza diversa, dalla pulizia rapida al trattamento più approfondito, passando per l’intervento sui bordi e sulle singole zone.

Ecovacs Winbot W2S Pro Omni · Credits: TecnoAndroid

La modalità Heavy-Duty è particolarmente interessante quando si devono affrontare vetri molto sporchi. Secondo i test interni dichiarati dal produttore, può ridurre i tempi di pulizia del 40-60%, suddividendo la superficie in sezioni e organizzando il lavoro in fasi successive. È una stima del produttore e non va interpretata come un risultato garantito su ogni finestra.

Zone Cleaning permette invece di selezionare porzioni specifiche della superficie, anche su finestre larghe fino a 8 metri. È una possibilità utile quando non serve ripetere la pulizia sull’intera vetrata, ma soltanto intervenire su una zona.

L’applicazione Ecovacs completa l’esperienza. Dallo smartphone si possono selezionare le modalità, controllare i progressi e gestire le impostazioni del robot. Il sistema di navigazione tiene conto degli ostacoli, comprese maniglie e altri elementi che potrebbero interferire con il movimento.

Questa flessibilità è importante perché le finestre non sono tutte uguali. Una vetrata ampia, una finestra con una cornice pronunciata e una superficie sporca soltanto in alcuni punti richiedono approcci differenti. Avere diverse modalità consente di adattare il comportamento del robot senza dover intervenire continuamente in modo manuale.

Sicurezza e autonomia

Quando si parla di robot lavavetri, la sicurezza è almeno importante quanto la qualità della pulizia. Un dispositivo di questo tipo può lavorare su finestre esterne, vetrate ampie e superfici che sarebbero scomode o rischiose da raggiungere manualmente.

Ecovacs dichiara un sistema di sicurezza a 12 livelli, supportato da sensori multipli, aspirazione e cavo composito rinforzato. Quest’ultimo è indicato come resistente a forze fino a 1.000 N. La combinazione di questi elementi serve a ridurre il rischio di caduta e a mantenere il robot stabile durante il lavoro.

Il sistema di alimentazione consente di utilizzare il dispositivo collegato alla rete, con il cavo integrato nella corda di sicurezza che viene riavvolta automaticamente al termine. In alternativa, la batteria interna permette di raggiungere un’autonomia dichiarata di 110 minuti.

Ecovacs Winbot W2S Pro Omni · Credits: TecnoAndroid

Quest’ultima possibilità è utile quando la presa elettrica non è facilmente accessibile o quando si lavora su superfici lontane da un punto di alimentazione. L’autonomia effettiva può naturalmente variare in base alla modalità selezionata, alle dimensioni delle finestre e alle condizioni di pulizia.

La presenza della stazione multifunzione, della corda di sicurezza e dei diversi sistemi di rilevamento rende il Winbot W2S Omni una soluzione pensata per chi vuole automatizzare un’attività domestica che può risultare scomoda, soprattutto in presenza di grandi vetrate.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di listino del Ecovacs Winbot W2S Pro Omni è di 599 euro. Chi vuole spendere meno può prendere in considerazione il Winbot W2S, la versione senza stazione Omni, indicata a 449 euro di listino. La scelta dipende soprattutto dall’importanza attribuita alla stazione multifunzione e dalla comodità del sistema completo.

Resta comunque un investimento importante rispetto alla pulizia manuale e ai robot lavavetri di fascia economica. Bisogna inoltre mettere in conto l’utilizzo dei panni e dei detergenti consigliati per ottenere le prestazioni migliori, con i relativi costi di manutenzione.

A mio avviso, non è un prodotto per tutti. Il prezzo di listino è elevato e la stazione da 5,2 kg non è particolarmente leggera. Inoltre, chi ha poche finestre o superfici facilmente raggiungibili potrebbe non riuscire a giustificare una spesa di questo livello.

Il discorso cambia per chi vive in una casa con numerose vetrate, finestre ampie o superfici difficili da raggiungere. In questi casi, poter automatizzare una parte consistente del lavoro e intervenire con maggiore precisione sui bordi può diventare un vantaggio concreto.

Il mio giudizio è quindi positivo, ma con una precisazione: il Winbot W2S Omni ha senso soprattutto quando la pulizia dei vetri è un’attività frequente e impegnativa. TruEdge è una novità concreta sul piano progettuale e affronta un problema reale della categoria. Il costo, tuttavia, lo rende una scelta da valutare in base alle proprie esigenze, più che un acquisto consigliabile indistintamente a chiunque.

Fonte: TecnoAndroid