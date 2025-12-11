Torneo eSport FIFAe World Cup 2025, arriva il calcio d’inizio su eFootball

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato l’avvio dell’atteso FIFAe World Cup 2025 featuring eFootball. Il torneo eSport è organizzato direttamente da FIFA, e avrà inizio il 10 dicembre nella particolare cornice di Riyadh, in Arabia Saudita.

La FIFAe World Cup 2025 permetterà ai rappresentanti provenienti da 12 nazioni di sfidarsi per conquistare il titolo di Campione. I giocatori sono stati individuati attraverso le fasi di qualificazione regionali e, ora, si sfideranno nelle divisioni console e mobile.

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Tutti i curiosi potranno seguire le partite in diretta streaming in tutto il mondo. La seconda edizione dell’iniziativa punta a superare i numeri da record raggiunti nella scorsa edizione. I presupposti ci sono, considerando che nelle fasi di qualificazione hanno partecipato oltre 16.51 milioni di giocatori provenienti da 90 paesi.

Segui il FIFAe World Cup 2025 featuring eFootball, il torneo eSport ufficiale con i migliori giocatori di eFootball al mondo

Il format prevede che per la divisione console si disputeranno partite 2v2 con giocatori che partecipano in squadre di tre. Per la divisione mobile, invece, le partite saranno 1v1. Per entrambe le divisioni si terrà una fase a gironi che porterà ad una fase ad eliminazione diretta per decretare i finalisti.

Al fine di celebrare l’iniziativa, il team di Konami ha lanciato una campagna eFootball che consentirà di ottenere oggetti gratuiti molto speciali. Tutti i giocatori che effettueranno l’acceso al titolo nel periodo che va dal 4 al 18 dicembre, riceveranno ogni giorno un player item da un elenco speciale di giocatori selezionati. Inoltre, partecipando all’evento Squad Challenge e superando le sfide, si otterranno ulteriori ricompense.

Gli sviluppatori di eFootball hanno confermato anche il rilascio di un nuovo update pensato per migliorare il gameplay e ridefinire il bilanciamento. Tra le novità spicca una funzionalità inedita che andrà ad analizzare le tendenze dei giocatori in-game e attraverso la feature “Real-Time Advice” si potranno ottenere feedback in tempo reale per migliorare il gioco.