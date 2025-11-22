Torna in WindTre, per gli ex clienti nuova promo con 250 GB

Alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre stanno ricevendo un’altra interessante proposta. L’operatore sta infatti proponendo l’attivazione di un’offerta di rete mobile piuttosto conveniente. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di WindTre GO 250 XXS 5G. Vediamo qui di seguito cosa include.

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WindTre GO 250 XXS 5G , nuova offerta bomba per gli ex clienti dell’operatore

L’operatore telefonico WindTre sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti l’attivazione di una super offerta mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta denominata WindTre GO 250 XXS 5G. Come suggerisce anche il nome, con questa offerta gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle estremamente ricco e conveniente.

Il bundle comprende infatti fino ad addirittura 250 GB di traffico dati. Questi si potranno utilizzare per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore. Nel bundle sono poi compresi anche fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Questo bundle sarà messo a disposizione degli utenti ad un costo decisamente basso.

Gli utenti che decideranno di tornare con l’operatore dovranno infatti sostenere una spesa di soli 4,99 euro al mese. Per questa occasione, l’operatore sta anche proponendo gratuitamente ai suoi ex clienti sia il costo di attivazione sia il costo della scheda sim. Per avvisare i suoi ex clienti di questa opportunità, è stata avviata una nuova campagna sms. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore in queste ore.

Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! 250GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 26/11. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/go250xxs5gecm“.

Anche questa volta, ci troviamo di fronte ad un’occasione davvero ottima per poter tornare con l’operatore telefonico italiano WindTre con un’offerta mobile davvero ricca e soprattutto conveniente.