TOI-561 b: pianeta di lava antichissimo con atmosfera e nubi

Tra i pianeti conosciuti, TOI-561 b è uno dei più antichi e, a quanto pare, anche uno dei più testardi. Si tratta di un pianeta di lava, un mondo dove la superficie è fatta di roccia fusa, eppure è riuscito a conservare la propria atmosfera contro tutte le previsioni dei modelli. Non solo. Sopra quel paesaggio incandescente ci sarebbero perfino delle nubi riflettenti, un dettaglio che sulla carta non dovrebbe proprio esserci.

Detta così sembra quasi una contraddizione. Un corpo celeste molto vecchio e rovente è esattamente il tipo di oggetto che, secondo le aspettative teoriche, avrebbe dovuto perdere da tempo il suo involucro gassoso. TOI-561 b invece lo ha mantenuto e ci ha aggiunto pure uno strato di nuvole capace di rimandare indietro la luce, al punto da trasformarlo in un mondo lucente, quasi brillante.

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TOI-561 b: un pianeta antico che non rispetta le previsioni

La prima cosa che rende la faccenda così curiosa è l’età. Quando si parla di uno dei pianeti più antichi mai individuati, si parla di un oggetto che ha avuto a disposizione moltissimo tempo per cambiare, consumarsi e, in teoria, spogliarsi di ciò che lo avvolgeva. Più un pianeta invecchia, più a lungo resta esposto ai processi che possono erodere i suoi gas. Ed è proprio qui che i conti non tornano.

I modelli usati per descrivere mondi di questo tipo indicavano un destino piuttosto chiaro, cioè un pianeta nudo, senza un’atmosfera degna di questo nome. Invece l’esopianeta ha tenuto duro. Non si tratta di una piccola sfumatura o di un margine di errore trascurabile, ma di un comportamento che va nella direzione opposta rispetto a quanto previsto. Un risultato del genere costringe a guardare con occhi diversi una categoria di oggetti che sembrava ormai abbastanza ben inquadrata.

C’è poi il contesto in cui tutto questo avviene. Su un mondo di lava le condizioni sono estreme per definizione, con temperature tali da mantenere la roccia allo stato fuso. Immaginare un’atmosfera stabile in un ambiente simile è già complicato. Pensare che possa durare così a lungo, su un pianeta tanto vecchio, lo è ancora di più.

Le nubi riflettenti che non dovrebbero esistere

Se l’atmosfera da sola basta a sorprendere, le nuvole rendono il quadro ancora più strano. Su TOI-561 b non dovrebbero esserci nubi capaci di riflettere la luce, eppure sono proprio loro a conferire al pianeta quell’aspetto luminoso che lo distingue. Un pianeta coperto di lava ci si aspetterebbe scuro e incandescente, non lucido. Il fatto che appaia brillante racconta invece la presenza di uno strato nuvoloso che lavora come uno specchio.

Questo particolare pesa parecchio. Le nubi infatti non sono un semplice accessorio estetico, ma la prova concreta che sopra la superficie esiste qualcosa di sufficientemente denso e strutturato da formare uno schermo riflettente. In altre parole il pianeta non conserva soltanto qualche traccia residua di gas, ma un involucro abbastanza consistente da ospitare un vero e proprio sistema di nuvole.

Per gli studiosi di esopianeti TOI-561 b diventa così un caso piuttosto scomodo da inserire nelle caselle già esistenti. Unisce tre caratteristiche che, prese insieme, sembrano incompatibili: un’età avanzatissima, una superficie di roccia fusa e un’atmosfera completa di nubi riflettenti. Ognuno di questi elementi da solo sarebbe interessante, ma è la loro combinazione a mettere in difficoltà le previsioni teoriche.

Il risultato è un pianeta che, secondo tutti i modelli, avrebbe dovuto presentarsi spoglio e privo di atmosfera, e che invece mostra un volto lucente grazie a nuvole che, in base alle stesse previsioni, non avrebbero mai dovuto formarsi.

Fonte: TecnoAndroid