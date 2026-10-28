ChatGPT, 7 plugin gratuiti per musica, film, manga e scacchi

L’intelligenza artificiale non serve soltanto a scrivere email, riassumere documenti o generare codice. Con i plugin di ChatGPT il chatbot può trasformarsi in una specie di amico tuttologo, capace di suggerire una serie da guardare, un disco da scoprire, un videogioco da provare o un manga da mettere sul comodino. Sono sette le estensioni pensate per il tempo libero. Tutte gratuite e utilizzabili con un semplice prompt, coprono musica, cinema, videogiochi, fumetto giapponese e perfino gli scacchi.

Musica e film su misura con Spotify, Apple Music, Tubi e Flixor

Chi ascolta musica in streaming conosce bene il limite delle playlist generate dagli algoritmi. Sono comode, certo, ma dopo qualche settimana finiscono per girare in tondo con variazioni dello stesso tema. Il plugin di Spotify ribalta l’approccio perché accetta richieste che un algoritmo tradizionale non saprebbe interpretare. Si può descrivere uno stato d’animo o un momento della giornata, per esempio una passeggiata domenicale in autunno con brani malinconici ma non tristi, strumenti acustici e voci calde, e il chatbot costruisce la playlist di conseguenza. La differenza rispetto alla funzione di scoperta della piattaforma è sostanziale, perché il punto di partenza non è ciò che si è già ascoltato ma ciò che si ha voglia di sperimentare.

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Per chi vive nell’ecosistema della mela c’è il plugin di Apple Music, che offre un’esperienza simile ma calibrata sul catalogo della piattaforma. Il vantaggio principale sta nella capacità di pescare dalla libreria personale per creare accostamenti inaspettati tra brani già posseduti. Funziona particolarmente bene quando si cerca qualcosa di specifico senza sapere esattamente cosa, come cinque album dell’ultimo anno che suonino come la colonna sonora di un film anni Ottanta, tra sintetizzatori e atmosfere notturne.

Sul fronte cinema spicca Tubi, un’anomalia in un panorama dominato dagli abbonamenti. Si tratta di un catalogo enorme di film e serie gratuiti sostenuto dalla pubblicità, così vasto però da risultare ostico senza una guida. Ed è proprio lì che il plugin diventa prezioso. Invece di scorrere pagine di locandine basta descrivere il film desiderato per genere, atmosfera o somiglianza con altri titoli, magari qualcosa con la tensione nervosa di Diamanti grezzi dei fratelli Safdie, per ottenere una selezione mirata con la motivazione di ogni suggerimento. Flixor invece lavora come un detective privato del cinema e scandaglia più piattaforme insieme per capire dove è disponibile un titolo. L’uso più interessante resta però la scoperta per affinità. Il plugin analizza cosa è piaciuto di un film e propone alternative che condividono quegli elementi, non semplicemente lo stesso genere. Dopo un documentario sulla vita sottomarina, per dire, può suggerire altri lavori dedicati agli oceani con una fotografia eccezionale.

Videogiochi, manga e scacchi tra GameFinder, Emaqi e Chessy

Scegliere un videogioco oggi è complicato quasi quanto scegliere un vino. Le opzioni sono troppe, le descrizioni si somigliano e le recensioni spesso si contraddicono. GameFinder fa quello che farebbe un buon sommelier: ascolta le preferenze e propone titoli a cui difficilmente si arriverebbe da soli. È utile soprattutto per chi non segue da vicino l’industria videoludica, funziona su tutte le principali piattaforme e considera variabili ignorate dai motori di ricerca tradizionali, come il tempo disponibile, la voglia di impegno o la preferenza per esperienze solitarie o condivise. Si può chiedere per esempio un gioco rilassante per la sera, senza competizione, con un mondo da esplorare e sessioni da circa un’ora.

Gli appassionati di fumetto giapponese trovano in Emaqi un consigliere esperto, capace di muoversi tra generi, sottogeneri, autori e riviste con una competenza da far invidia a molti commessi di fumetteria. Il plugin va oltre le classifiche di popolarità e scava in un catalogo vastissimo. Basta descrivere il tipo di storia cercata, che sia un’avventura epica, un racconto intimista o una commedia surreale, per ricevere titoli con sinossi dettagliate e indicazioni su tono e stile grafico.

L’ultimo della lista è Chessy, pensato per chi ama gli scacchi o vuole impararli senza essere demolito da avversari anonimi su Internet. Si adatta al livello del giocatore, spiega le proprie mosse e insegna mentre si gioca, anche a un principiante che conosce solo le regole base. La funzione più riuscita è l’analisi a fine partita, durante la quale Chessy ripercorre il match appena concluso, segnala gli errori, illustra le alternative e suggerisce schemi da studiare, come un maestro personale disponibile a qualsiasi ora.

Fonte: TecnoAndroid