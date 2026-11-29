Il mercato delle memorie NAND sembra aver cambiato direzione dopo un lungo periodo in salita. Per oltre un anno i prezzi non hanno fatto altro che crescere, rincaro dopo rincaro, ma adesso arrivano i primi segnali di un’inversione che potrebbe portare a SSD più economici nel 2027. Il quadro però non è affatto uniforme. Sul fronte delle DRAM la situazione appare ben diversa e gli osservatori si aspettano nuovi aumenti. Il risultato è un settore che rischia di spaccarsi in due, con andamenti quasi opposti tra i chip dedicati all’archiviazione dei dati e quelli usati come memoria di sistema.

Per chi segue da vicino il comparto dello storage, la notizia ha un certo peso. Gli ultimi mesi hanno abituato utenti e aziende a listini sempre più alti, con aggiornamenti al rialzo che si susseguivano senza sosta. Vedere finalmente un movimento nella direzione opposta rappresenta quindi un cambio di passo rilevante, anche se tutto si gioca ancora sui tempi e sulla capacità di questa tendenza di consolidarsi.

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Prezzi spot delle NAND giù del 20% in poche settimane

Il dato che ha attirato l’attenzione riguarda i prezzi spot delle NAND. Secondo alcune analisi recenti, il loro valore sarebbe sceso di circa il 20% nel giro di appena qualche settimana. Si tratta di un calo piuttosto netto, soprattutto se confrontato con la lunga fase di rincari che lo ha preceduto. I prezzi spot, per capirci, sono quelli legati alle compravendite immediate e non agli accordi di fornitura stipulati in anticipo, motivo per cui tendono a reagire più rapidamente agli squilibri tra domanda e offerta.

A innescare questa discesa sarebbe stata la necessità dei distributori cinesi di smaltire le scorte accumulate. Quando i magazzini si riempiono oltre il necessario, la strada più semplice per liberarli passa quasi sempre da una riduzione dei prezzi, ed è proprio quello che sembra essere successo in questa occasione. La pressione sulle giacenze ha quindi spinto verso il basso le quotazioni, aprendo uno spiraglio interessante per chi aspetta di acquistare unità di archiviazione a condizioni più vantaggiose. Le memorie NAND sono infatti il cuore degli SSD, cioè le unità che conservano sistema operativo, programmi e file sui computer moderni. Un ribasso dei loro costi ha quindi un collegamento diretto con il prezzo finale di questi prodotti. Ecco perché il calo osservato in queste settimane viene letto come un possibile preludio a SSD meno cari nel 2027, sempre che la tendenza riesca a trasferirsi dai prezzi all’ingrosso fino agli scaffali.

Per la DRAM nessuna tregua all’orizzonte

Ben diverso il discorso per la DRAM, la memoria che lavora come RAM all’interno di PC, server e tanti altri dispositivi. In questo caso non si intravedono segnali di alleggerimento e anzi sono attesi nuovi aumenti. Mentre una parte del mercato inizia a respirare, l’altra continua quindi a muoversi verso l’alto, accentuando una divisione che potrebbe diventare ancora più evidente nei prossimi mesi. Questa doppia dinamica rende il 2027 un anno particolare per l’intero comparto delle memorie. Da un lato le NAND in calo e la prospettiva di unità di archiviazione più accessibili, dall’altro le DRAM ancora care e destinate a rincarare ulteriormente. Una frattura che riguarda due componenti fondamentali dello stesso settore e che, almeno per ora, vede i chip di archiviazione e quelli di sistema seguire traiettorie decisamente opposte.

Fonte: TecnoAndroid