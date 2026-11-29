La prossima era glaciale della Terra potrebbe essere cominciata già circa 2.000 anni fa, per poi venire fermata sul nascere dal riscaldamento globale. È quanto emerge da una nuova ricerca condotta nell’Artico canadese, dove i resti di un’enorme calotta di ghiaccio avevano ripreso lentamente a crescere. Una crescita che sembrava l’avvio di un nuovo ciclo glaciale ma che negli anni Sessanta si è interrotta perché l’aumento delle temperature estive ha costretto il ghiaccio a ritirarsi anziché avanzare.

Secondo gli autori il clima più caldo avrebbe quindi spezzato una glaciazione già avviata, modificando in profondità un meccanismo naturale che plasma il pianeta da milioni di anni. “Stava appena cominciando, tutto era nella norma e la glaciazione successiva era sul punto di arrivare. Eppure si è fermata” spiega il geochimico Nicolás Young, che la definisce una dimostrazione molto potente di quanto il sistema sia stato scosso. Vale la pena precisare che tecnicamente viviamo ancora dentro un’era glaciale, quella del tardo Cenozoico iniziata circa 34 milioni di anni fa, in cui periodi glaciali più freddi si alternano a fasi interglaciali più miti come quella attuale. Quello che nel linguaggio comune si chiama era glaciale è in realtà un periodo glaciale e l’ultimo si è chiuso circa 11.700 anni fa.

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Le piante sepolte sotto il Barnes Ice Cap

Young e il collega Joerg Schaefer hanno ricostruito insieme ad altri studiosi la storia della calotta Laurentide, una gigantesca massa di ghiaccio che tra circa 95.000 e 20.000 anni fa ricopriva gran parte del Canada e del nord degli Stati Uniti. Nella sua massima estensione andava da oltre il Circolo Polare Artico fino all’Illinois e in certi punti superava i 3 chilometri di spessore. Gran parte è sparita con il riscaldamento del clima ma un frammento sopravvive ancora. Si tratta del Barnes Ice Cap, che si trova al centro dell’Isola di Baffin nel Nunavut e occupa una superficie più o meno pari a quella del Delaware. “Si dice sempre che sia scomparsa ma non è vero” osserva Young.

Era già noto che la Laurentide si fosse espansa e ritirata più volte nei circa 2,6 milioni di anni trascorsi dall’inizio delle grandi glaciazioni continentali in Nordamerica. Mancava però una risposta a una domanda precisa, cioè se la calotta fosse mai diventata più piccola di oggi prima di tornare a crescere. Ricostruire le fasi iniziali di un’espansione è complicato perché i ghiacciai avanzando raschiano il terreno e cancellano le tracce geologiche. Il Barnes Ice Cap invece fa eccezione perché è saldato direttamente al substrato roccioso e non scivola. Così le piante rimaste coperte dal ghiaccio possono conservarsi intatte per migliaia di anni.

Da quando la calotta ha iniziato a ritirarsi nel 1960 quella vegetazione antica sta riaffiorando poco alla volta. I ricercatori l’hanno raccolta e sottoposta alla datazione al radiocarbonio, una tecnica che misura il carbonio 14 assorbito dagli organismi viventi e che dopo la morte decade a un ritmo prevedibile. “Se lo si fa abbastanza volte si può davvero costruire una cronologia del margine del ghiaccio che avanza sulle piante” racconta Young.

Una glaciazione interrotta dal caldo

Analizzando i resti vegetali emersi dal Barnes Ice Cap e da alcune calotte minori ormai fuse nella zona circostante, il gruppo ha ricostruito migliaia di anni di cambiamenti. La Laurentide avrebbe toccato la sua estensione minima circa 3.000 anni fa per poi tornare a espandersi intorno a 2.000 anni fa, quando le temperature sono scese abbastanza. Per gli studiosi proprio quella ripresa va considerata l’inizio della prossima era glaciale. È una lettura diversa da quella dei modelli climatici, che collocavano la nuova glaciazione a migliaia o decine di migliaia di anni da oggi. La differenza dipende anche dalla definizione adottata, visto che il team propone di considerare come punto di partenza la prima espansione duratura di una calotta già esistente senza aspettare che i ghiacci invadano interi continenti.

La scoperta getta nuova luce anche sul dibattito degli anni Settanta, quando alcuni climatologi ipotizzavano l’arrivo di una nuova era glaciale. “Stava davvero accadendo. Non riuscivano a dimostrarlo ma ora in un certo senso abbiamo le prove” afferma Young. Non si sarebbe comunque trattato di una trasformazione improvvisa perché sarebbero serviti migliaia di anni per percepire il raffreddamento e circa 30.000 anni perché la Laurentide tornasse alle sue dimensioni continentali.

Negli anni Sessanta però il Barnes Ice Cap perdeva in estate più ghiaccio di quanto ne recuperasse con le nevicate invernali e la crescita si è invertita. I modelli indicano che la calotta potrebbe scomparire del tutto nei prossimi secoli. “Saranno davvero gli ultimissimi resti della Laurentide a sparire per sempre” dice Young. La sua perdita potrebbe cambiare anche le glaciazioni future, perché una grande massa di ghiaccio già presente innesca un feedback positivo che favorisce ulteriore accumulo. Senza quell’antico nucleo le future calotte continentali dovrebbero formarsi da zero, in un’atmosfera segnata da concentrazioni elevate di gas serra in cui oggi nessuno sa prevedere quando possa partire una nuova glaciazione. “Quello che era un fenomeno estremamente naturale e prevedibile ora non c’è più” conclude Young.

Fonte: TecnoAndroid