Per anni Visual Studio Code è stato il punto di partenza naturale per chiunque scrivesse software, ma qualcosa sta cambiando e lo ammette perfino Satya Nadella. In un’intervista con Gergely Orosz, il numero uno di Microsoft ha riconosciuto che l’azienda è stata colta di sorpresa dalla velocità con cui Claude Code di Anthropic ha modificato le abitudini di una parte degli sviluppatori.

Non si tratta però di un necrologio per gli editor. Il messaggio riguarda piuttosto il modo stesso di programmare, che non coincide più soltanto con il lavoro svolto dentro una finestra dedicata. A spingere questa trasformazione sono gli agenti AI, strumenti capaci di mettere mano a progetti interi partendo da istruzioni in linguaggio naturale e da comandi impartiti direttamente dalla riga di comando.

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Dal suggerimento automatico all’agente che lavora in autonomia

Nadella ha ricostruito le tappe di questo percorso. Prima è arrivato GitHub Copilot, che ha reso familiari i suggerimenti automatici durante la scrittura del codice. Poi Cursor ha mostrato cosa potevano fare gli agenti integrati nell’editor. Microsoft ha risposto con funzioni simili, ma il lavoro di Anthropic ha spostato il baricentro altrove e ha portato il terminale al centro del flusso operativo.

La differenza è sostanziale. Claude Code non si limita a completare una riga ma legge il progetto, modifica i file, esegue verifiche e gestisce attività che fino a poco tempo fa costringevano a saltare manualmente da uno strumento all’altro. A cambiare è quindi la divisione dei compiti più che l’applicazione aperta sul desktop. Chi sviluppa descrive l’obiettivo e giudica il risultato, mentre l’assistente si fa carico di una fetta sempre più ampia dell’esecuzione.

Il manager ha parlato di un rapido ridimensionamento del ruolo tradizionale degli IDE, senza considerarne chiusa la storia. Le testimonianze raccolte in alcune startup sono in parte aneddotiche ma raccontano una tendenza piuttosto riconoscibile, con diversi programmatori che dicono di aprire l’editor soprattutto per confrontare le modifiche o consultare documenti.

I numeri e la nuova strategia per l’editor di Redmond

Per separare le sensazioni dalla diffusione reale servono i dati. Nell’indagine annuale di Stack Overflow l’utilizzo dichiarato di Visual Studio Code passa dal 75,9% al 70,9% tra le due rilevazioni prese in esame, mentre nella categoria degli agenti per la programmazione Claude Code arriva al 65,5%. Sono percentuali che fotografano le risposte al sondaggio e non misurano né il tempo trascorso nelle singole applicazioni né un abbandono di massa. L’editor resta quindi molto diffuso, anche se la sua centralità nella giornata lavorativa non appare più così scontata.

Su questo terreno si gioca anche la partita della revisione del codice. Quando generare software richiede sempre meno intervento umano, capire le modifiche e valutarne gli effetti diventa una competenza centrale. La responsabilità resta comunque nelle mani di chi consegna il prodotto finale, e rendere verificabile il lavoro svolto dagli agenti conta più di stabilire quale interfaccia avrà la meglio.

Intanto Microsoft sta ripensando il proprio strumento per trasformarlo in un punto di coordinamento tra agenti differenti. Gli ultimi aggiornamenti di VS Code introducono funzioni per indirizzare le richieste verso modelli diversi, pianificare le attività e integrare il browser. L’idea è permettere agli sviluppatori di scegliere l’agente più adatto senza rinunciare a un ambiente che conoscono bene. Nadella non esclude nemmeno un’ulteriore evoluzione degli IDE, pensata per la definizione delle specifiche e per la supervisione dei processi automatici.

Fonte: TecnoAndroid