Avere Secure Boot attivo non significa che il computer avvierà soltanto il sistema operativo previsto. Il ricercatore Leo Smith lo ha dimostrato in modo piuttosto convincente, perché è riuscito a far partire un ambiente personalizzato su una macchina con la protezione regolarmente abilitata. Il punto di partenza era uno shim Linux firmato da Microsoft, cioè un piccolo bootloader che fa da ponte tra il firmware UEFI e Linux e che permette a quest’ultimo di avviarsi senza disattivare il controllo.

Va chiarito subito che non c’è nessuna nuova vulnerabilità crittografica e nessuna rottura vera e propria del meccanismo. Il caso mostra piuttosto quanto pesino la configurazione del firmware, le chiavi ritenute attendibili e la possibilità di mettere le mani fisicamente sulla macchina. Una funzione come questa, implementata a livello di firmware UEFI, verifica che il software caricato nelle prime fasi dell’avvio appartenga a una catena di fiducia autorizzata. Il fatto è che quella catena può essere molto più lunga di quanto si pensi.

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Come funziona la catena di fiducia

Secure Boot entra in gioco prima del sistema operativo. Il firmware controlla le firme digitali dei componenti e ne consente l’esecuzione solo se risalgono a una chiave considerata affidabile. Molti PC pensati per supportare anche Linux e applicazioni UEFI di terze parti includono tra queste chiavi la Microsoft 3rd Party UEFI CA. La stessa documentazione Microsoft riconosce che così il perimetro di fiducia si allarga parecchio, dato che un computer impostato in questo modo accetta non solo il boot manager di Windows ma potenzialmente anche bootloader Linux firmati attraverso l’infrastruttura di Redmond.

Una volta che il firmware ha dato il via libera allo shim, quest’ultimo può verificare GRUB, il kernel e altri componenti con le proprie chiavi. Supporta inoltre le Machine Owner Keys, note come MOK, che consentono al proprietario del dispositivo di aggiungere software affidabile senza toccare direttamente il database di Secure Boot. Si tratta di una funzione legittima e molto comoda, utile per esempio per avviare kernel personalizzati o caricare certi moduli. La documentazione di Ubuntu descrive proprio MokManager come lo strumento per aggiungere o eliminare queste chiavi e autorizzare componenti su misura.

L’esperimento di Smith sfrutta esattamente questo modello. Su un PC che accetta la CA Microsoft per il software di terze parti, un supporto esterno con uno shim opportunamente firmato supera il primo controllo. Facendo poi leva sul sistema MOK diventa possibile ampliare ancora ciò che la catena ritiene degno di fiducia.

Il nodo resta l’accesso fisico

Il test non dimostra che Secure Boot sia inutile e non descrive un attacco remoto. Servono l’accesso fisico al dispositivo e un firmware che consenta l’avvio da periferiche esterne e si fidi della CA UEFI Microsoft per terze parti. Anche il comportamento di MokManager e le protezioni aggiuntive possono variare a seconda della distribuzione e della configurazione. Non a caso Microsoft spiega che i PC della categoria Secured core possono essere impostati per non fidarsi della 3rd Party UEFI CA, riducendo la superficie d’attacco ma limitando la compatibilità con sistemi operativi e componenti alternativi.

Spesso Secure Boot viene visto come un lucchetto universale, mentre in realtà tutela soprattutto l’integrità della catena di avvio e cerca di impedire che un bootkit o un elemento non autorizzato si infili prima del sistema operativo. Non protegge però da chi può sedersi davanti al computer, collegare periferiche, aprire il menu di boot o cambiare impostazioni lasciate senza password. Il ricercatore ha definito la sua tesi “Not So Secure Boot”, ma quanto emerso non indica un fallimento matematico delle firme digitali. La sicurezza dipende anche da quante chiavi e quanti percorsi di avvio si decide di considerare affidabili, e una macchina capace di avviare Windows, Linux, driver UEFI e strumenti esterni deve per forza accettare un insieme di firme più ampio rispetto a una bloccata su un’unica catena.

Per un notebook aziendale contano quindi la configurazione UEFI, il blocco dell’avvio da supporti esterni quando non serve e soprattutto la cifratura del disco. Secure Boot, TPM, PCR7 e BitLocker sono strettamente collegati tra loro. Se l’obiettivo è difendere i dati da chi entra in possesso del computer, BitLocker configurato con autenticazione prima dell’avvio aggiunge una barriera del tutto diversa, perché anche riuscendo a far partire un altro sistema operativo il contenuto dell’unità resta cifrato.

Fonte: TecnoAndroid