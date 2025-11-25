Titan Army: splendide offerte sui migliori monitor per il Black Friday

Il periodo più pazzo e ricco di offerte dell’anno è finalmente iniziale, e fino alle 23:59 del 3 dicembre 2025, potete raggiungere l’acquisto di alcuni dei migliori monitor Titan Army, con prezzi fortemente più bassi del normale, direttamente su AliExpress o Amazon. Il risparmio è notevole e abbraccia le migliori proposte dell’azienda, proponendo un prezzo finale di vendita di molto inferiore al listino iniziale.

Titan Army: i migliori sconti da non perdere su AliExpress o Amazon

Titan Army C24A1H è il monitor IPS LCD con curvatura 1500R da acquistare subito nel caso in cui si fosse alla ricerca di un prodotto da 23,6 pollici di diagonale, con risoluzione massima in FullHD, con alle spalle anche un tempo di risposta di ridottissimo, un refresh rate a 240Hz e anche la piena compatibiltà con HDR10 e AMD FreeSync. Il suo prezzo di vendita promozionale su AliExpress scende addirittura sotto i 100 euro, si ferma a 81,99 euro a questo link, con possibilità di ricevere 15€ di sconto con il codice BFIT15 e 5€ con il codice TEIT05.

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Titan Army C27A1H cresce di dimensioni rispetto al precedente, raggiungendo 27 pollici di diagonale, mantiene una curvatura 1500R, sempre con risoluzione di 1920 x 10890 pixel, ma migliora in termini di tempi di risposta, di refresh rate a 300Hz, sempre con supporto a HDR10 e AMD FreeSync. In termini di connettività è un prodotto molto completo, con la presenza di due porte HDMI 2.0 e due DP. Il suo prezzo promozionale, a questo link su AliExpress, è di 109 euro, con possibilità di applicare sconto di 10 euro con il codice TEIT10 e di 20 euro con il codice BFIT20.

Con il Titan Army P2712V ci spostiamo direttamente su Amazon, dove possiamo trovare un prodotto da 27 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione in 4K a 160Hz di refresh rate (volendo il FullHD si raggiungono anche i 320Hz), è un Fast IPS con tempo di risposta di 1m, ma pieno supporto a HDR400 e Adaptive-Sync, oltre alla copertura del 135% della gamma sRGB. Il supporto girevole e sollevabile lo rende ancora più versatile, come la presenza di porte HDMI 2.1 e DP 1.4. Oggi può essere acquistato a soli 237,49 euro a questo link, con il codice promozione TTAP2712V.

L’ultimo prodotto di cui vi parliamo è il Titan Army P2710S, un monitor da gaming da 27 pollici di diagonale, Fast IPS con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), che raggiunge un refresh rate a 240Hz, e, come il precedente, possibilità di utilizzarlo anche in verticale. Il tempo di risposta è di solo 1ms, mentre la certificazione HDR400, il supporto a AMD FreeSync e G-sync, lo rendono perfetto per il gaming, come anche la copertura del 134% della gamma sRGB. Lo potete acquistare a questo link, a un prezzo promozionale di soli 180,49 euro, con il codice TTAP2710S.