Tineco CARPET ONE Spot DualHeat: smacchia e asciuga in 3 minuti

Tineco, marchio che fa capo al gruppo ECOVACS, ha lanciato CARPET ONE Spot DualHeat, uno smacchiatore pensato per gli imprevisti domestici più comuni come il caffè finito sul tappeto o le impronte del cane lasciate sul divano. Il dispositivo lavora in modo mirato su tappeti, tappezzeria e altre superfici in tessuto unendo acqua calda, vapore e aspirazione, e soprattutto riesce ad asciugare il tessuto in circa tre minuti.

L’arrivo del nuovo prodotto segue di pochi giorni la presentazione della campagna Clean Less, Live More, con cui l’azienda ha voluto raccontare la propria idea di una pulizia della casa sempre meno faticosa. Un messaggio che qui trova una traduzione piuttosto concreta.

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Acqua calda, vapore e quattro modalità di pulizia

Alla base di tutto c’è la tecnologia DualHeat, capace di erogare acqua calda fino a 70 °C e vapore fino a 100 °C. Le due fonti di calore svolgono compiti diversi. L’acqua calda scioglie lo sporco mentre il vapore entra nelle fibre e stacca i residui più tenaci, e potendole usare separatamente il trattamento si adatta al tipo di superficie e di macchia.

Da qui nascono quattro modalità di pulizia, utili per distinguere tra una macchia fresca e una che resiste da tempo. Cool Clean è dedicata agli schizzi recenti e ai tessuti delicati, Warm Clean alle macchie di grasso e allo sporco più resistente, Steam Clean a quelle davvero ostinate e Boost Steam a un intervento concentrato con il vapore.

Mentre lavora, lo smacchiatore spruzza in continuazione acqua pulita sul tessuto e nello stesso momento aspira quella sporca insieme ai residui. La potenza di aspirazione raggiunge i 17 kPa, un valore che secondo Tineco basta per raccogliere liquidi, fango e lo sporco portato in casa dagli animali domestici. La spazzola ha poi un’apertura più ampia che copre più superficie a ogni passata e recupera meglio acqua e detriti.

Asciugatura in tre minuti e accessori per ogni superficie

La novità più interessante riguarda però quello che succede dopo. Chiunque abbia provato a lavare un divano o un tappeto sa bene che l’asciugatura può durare più dell’intervento stesso. Per questo CARPET ONE Spot DualHeat integra la tecnologia FlipDry con due modalità distinte. Max Dry abbina aria calda a 70 °C e un flusso d’aria potente per asciugare il tessuto in circa tre minuti, mentre Soft Dry è più delicata e pensata per i materiali che mal sopportano il calore.

Oltre ai tappeti del soggiorno, l’azienda propone il dispositivo per divani, materassi, scale e interni dell’auto. Nella confezione si trovano infatti una spazzola per tappezzeria adatta a tappeti e tessuti e una spazzola per fessure per gli spazi più stretti. Una copertura in gomma consente di usarlo anche sulle superfici lisce e il vapore torna comodo perfino in cucina, dove ammorbidisce il grasso prima di rimuoverlo con un panno. Al sistema si possono affiancare due detergenti dedicati, cioè una formula pretrattante da applicare direttamente sulle macchie di grasso e la Carpet Care & Deep Cleaning Solution da versare nel serbatoio dell’acqua pulita.

Praticità, manutenzione e prezzo

L’apparecchio pesa 5 kg e ha una maniglia ergonomica che rende semplice spostarlo e riporlo. Il cavo da 3,5 metri e il tubo flessibile da 1,5 metri dovrebbero bastare, stando all’azienda, per passare da una stanza all’altra o raggiungere l’auto parcheggiata in garage. Il serbatoio 2 in 1 tiene separate l’acqua pulita, con una capienza di 1,2 litri, e quella sporca da 0,9 litri, così riempirlo e svuotarlo diventa più immediato.

Anche la manutenzione richiede poco impegno. Terminata la pulizia, la funzione di autopulizia del tubo lo risciacqua con acqua pulita collegando l’accessorio dedicato e selezionando la modalità Cool Clean. Un sistema di deschiumatura meccanica riduce invece la schiuma nel serbatoio dell’acqua sporca per sfruttarne tutta la capacità, mentre indicatori LED e segnali acustici mostrano la modalità scelta, avvisano quando acqua calda e vapore sono pronti e segnalano lo stato del dispositivo.

Si tratta di uno dei pochi prodotti del marchio dedicati ai tessuti anziché ai pavimenti, all’interno di una gamma già molto ampia. CARPET ONE Spot DualHeat è in vendita dal 9 novembre al prezzo di 249 euro e dal 10 novembre sarà già scontato per il Black Friday su Amazon e sullo store online di Tineco, anche se l’entità del ribasso non è stata ancora comunicata.

Fonte: TecnoAndroid