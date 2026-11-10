OPPO Enco Clip 2, arriva la colorazione Blush Pink

Il colore di un paio di auricolari può diventare un elemento importante nella scelta, soprattutto quando il prodotto viene indossato per diverse ore durante la giornata. È anche su questo aspetto che interviene OPPO, introducendo la nuova colorazione Blush Pink per gli Enco Clip 2. Gli auricolari open-ear del produttore sono disponibili da oggi, 10 novembre 2026, anche in questa variante, presentata insieme alle ultime novità della gamma OPPO, tra cui la nuova Find X10 Series.

Il cambiamento riguarda esclusivamente l’aspetto estetico: le caratteristiche del prodotto rimangono invariate. La nuova tonalità si aggiunge alle possibilità di scelta per chi desidera un dispositivo audio dal design riconoscibile, senza rinunciare alla struttura e alle soluzioni già presenti negli Enco Clip 2.

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Design open-ear e struttura ergonomica a clip

Uno degli elementi distintivi degli OPPO Enco Clip 2 è la loro struttura open-ear, differente da quella degli auricolari tradizionali che si inseriscono all’interno del condotto uditivo. Il sistema a clip è progettato per mantenere gli auricolari in posizione, offrendo comfort e stabilità durante l’utilizzo. Una soluzione pensata per accompagnare diverse attività quotidiane, senza isolare completamente chi li indossa dai rumori dell’ambiente circostante.

Questa impostazione permette di ascoltare musica e contenuti audio continuando a percepire ciò che succede intorno. Può risultare utile, per esempio, quando si cammina in un ambiente condiviso, si svolgono attività quotidiane o si desidera mantenere una maggiore consapevolezza dell’ambiente esterno mentre si ascolta qualcosa.

Credits: TecnoAndroid

La particolare conformazione a clip rappresenta quindi una parte centrale del progetto degli Enco Clip 2. OPPO ha puntato su una struttura leggera ed ergonomica, con l’intento di combinare la stabilità durante l’ascolto con una vestibilità adatta a un utilizzo prolungato. Il design si distingue anche per l’impostazione estetica, che con l’arrivo della variante Blush Pink assume una tonalità più delicata rispetto alle altre colorazioni disponibili.

Le tecnologie audio degli OPPO Enco Clip 2

La nuova versione mantiene anche le tecnologie audio integrate nel modello originale, sviluppate per offrire un’esperienza di ascolto di qualità. Gli auricolari sono destinati alla riproduzione di musica e di altri contenuti, mantenendo la caratteristica principale della categoria open-ear: lasciare l’orecchio libero e consentire di percepire contemporaneamente i suoni provenienti dall’ambiente circostante.

Il progetto unisce quindi due aspetti distinti: da una parte la componente funzionale, legata alla riproduzione audio e alla vestibilità, dall’altra quella estetica, che passa attraverso una forma particolare e una scelta di colori pensata per la personalizzazione. Blush Pink non introduce modifiche tecniche, ma offre un’ulteriore alternativa a chi preferisce questa tonalità.

Prezzo e disponibilità in Italia

Gli OPPO Enco Clip 2 nella colorazione Blush Pink sono disponibili dal 10 novembre 2026 su OPPO Store e presso i principali rivenditori autorizzati. Il prezzo di listino comunicato per questa variante è di 179,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid