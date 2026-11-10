HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX ufficiali: 80 ore di autonomia e ANC a 52 dB

Fino a 80 ore di riproduzione musicale, cancellazione attiva del rumore fino a 52 dB e un prezzo di listino di 79 euro. Sono queste alcune delle caratteristiche principali delle nuove HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX, auricolari in-ear presentati ufficialmente il 10 novembre 2026. Il modello è progettato per l’utilizzo quotidiano e combina un’autonomia particolarmente estesa con funzionalità dedicate alla qualità audio, alle chiamate e alla connettività con più dispositivi.

La nuova generazione prosegue il percorso della Serie FreeBuds SE, che al 30 settembre 2026 ha superato 30 milioni di unità spedite complessivamente. Le FreeBuds SE 5 MAX introducono diverse novità rispetto all’impostazione della gamma, a partire dalla custodia semitrasparente e dal sistema ANC multimodale, fino al supporto del codec LDAC per la trasmissione audio ad alta risoluzione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Design semitrasparente e peso di appena 4,3 grammi

Le HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX si riconoscono per la custodia di ricarica semitrasparente, caratterizzata da un’estetica contemporanea. Gli auricolari sono proposti in tre colorazioni: bianco, con una finitura lucida, blu, contraddistinto da una superficie satinata con riflessi perlati, e nero, che presenta invece una finitura metallica opaca.

Anche la forma degli auricolari è stata studiata per combinare estetica e vestibilità. Il design ovale presenta bordi smussati a 45 gradi, mentre il peso dichiarato è di circa 4,3 grammi per singolo auricolare. Secondo HUAWEI, si tratta degli auricolari in-ear con cancellazione attiva del rumore più leggeri mai realizzati dall’azienda.

Per sviluppare la forma è stata utilizzata una piattaforma proprietaria di simulazione ergonomica, basata su oltre 10.000 profili auricolari. Il sistema ha permesso di lavorare sulla distribuzione delle dimensioni e sulla conformazione degli auricolari, con l’intento di garantire una vestibilità stabile anche durante sessioni di ascolto prolungate.

Autonomia fino a 80 ore e ricarica rapida

Uno dei dati più rilevanti riguarda la batteria. Le FreeBuds SE 5 MAX raggiungono fino a 80 ore complessive di riproduzione musicale considerando anche la custodia di ricarica. Una capacità che, secondo HUAWEI, può coprire fino a due settimane di utilizzo quotidiano, riducendo la frequenza con cui è necessario collegare gli auricolari a una fonte di alimentazione.

Con una singola ricarica, senza considerare l’energia aggiuntiva della custodia, è possibile ottenere fino a 10 ore di ascolto con ANC disattivato. Attivando la cancellazione attiva del rumore, il dato scende a 7 ore. È inoltre presente una funzione di ricarica rapida: bastano 10 minuti per recuperare fino a 4 ore di riproduzione musicale.

Cancellazione del rumore fino a 52 dB e tre microfoni per le chiamate

Le HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX integrano un sistema di cancellazione attiva del rumore Multi-Mode fino a 52 dB, progettato per adattarsi a differenti contesti. Sono disponibili le modalità Ultra, Generale e Comfort, pensate rispettivamente per ambienti particolarmente rumorosi, luoghi come bar e centri commerciali e spazi più tranquilli, tra cui uffici e biblioteche. A queste si aggiunge la modalità Dinamica, che rileva automaticamente il rumore circostante e regola l’intensità della cancellazione in base alle condizioni ambientali. In questo modo è possibile modificare il comportamento dell’ANC senza dover intervenire continuamente sulle impostazioni quando si passa da un ambiente all’altro.

Per le conversazioni telefoniche è presente un sistema di acquisizione della voce con tre microfoni, affiancato da un algoritmo di riduzione del rumore basato sull’intelligenza artificiale. La tecnologia è progettata per distinguere la voce umana dai rumori di fondo, migliorando la nitidezza durante le chiamate e le riunioni online anche quando ci si trova in ambienti affollati.

Audio Hi-Res con LDAC e driver dinamico da 10 mm

Credits: TecnoAndroid

Sul fronte della riproduzione musicale, HUAWEI ha integrato il codec LDAC, che consente di raggiungere un bitrate wireless fino a 990 kbps. Secondo i dati dichiarati dal produttore, questa tecnologia permette di trasmettere fino a tre volte più informazioni audio rispetto al codec Bluetooth tradizionale SBC.

Il sistema lavora insieme a un driver dinamico da 10 mm, progettato per coprire una gamma di frequenze più ampia e restituire maggiori dettagli durante l’ascolto. Gli utenti possono inoltre intervenire sulla resa sonora attraverso quattro modalità audio preimpostate e un equalizzatore personalizzabile a 10 bande, così da modificare la risposta in frequenza in base ai propri gusti. La presenza di diverse impostazioni permette di intervenire sui bassi, sulle voci e sulle altre componenti della riproduzione, adattando il profilo audio ai generi musicali e ai contenuti ascoltati. Il codec LDAC richiede comunque una sorgente compatibile per poter sfruttare la trasmissione audio alla qualità supportata.

Bluetooth 6.0 e connessione a due dispositivi

Le FreeBuds SE 5 MAX utilizzano Bluetooth 6.0 e supportano la connessione simultanea a due dispositivi, anche con sistemi operativi differenti. È quindi possibile collegarle, per esempio, a uno smartphone e a un computer, passando da una sorgente audio all’altra senza dover ripetere ogni volta la procedura di associazione. La compatibilità comprende iOS, Android, EMUI e HarmonyOS, mentre HUAWEI Audio Connect permette di gestire gli auricolari attraverso i principali sistemi operativi. La connettività Bluetooth è progettata per garantire una trasmissione stabile e una latenza ridotta, mantenendo sincronizzati audio e video durante la riproduzione di filmati e le sessioni di gioco.

Certificazione IP55 e test di affidabilità

Per l’utilizzo quotidiano è prevista anche la certificazione IP55, che attesta la resistenza degli auricolari alla polvere e agli spruzzi d’acqua secondo i requisiti previsti dalla classificazione. Questa caratteristica permette di utilizzarli anche durante gli allenamenti o quando si viene sorpresi da una pioggia leggera, rispettando comunque le indicazioni del produttore per la manutenzione e la conservazione.

HUAWEI dichiara inoltre che il prodotto ha superato 26 test di affidabilità e ottenuto la certificazione SGS. Si tratta di verifiche dedicate alla resistenza e alla qualità costruttiva degli auricolari.

Prezzo e offerta Black Friday

Le HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX sono disponibili su Amazon nelle colorazioni bianco, blu e nero al prezzo di listino di 79 euro. In occasione delle promozioni di Black Friday, fino al 30 novembre 2026 è previsto uno sconto di 30 euro.

È inoltre possibile applicare il codice coupon HUAWEISE10, che consente di ottenere altri 10 euro di sconto sul prezzo promozionale, secondo le condizioni previste dall’offerta.

Fonte: TecnoAndroid