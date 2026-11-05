TIMVISION XS, HBO Max a 4 euro al mese per chi è già cliente

TIM ha deciso di aprire una porta nuova a chi è già abbonato a TIMVISION ma finora è rimasto senza HBO Max. Da novembre 2026, salvo cambiamenti, l’operatore propone infatti il nuovo add on TIMVISION XS, un’opzione mensile che permette di aggiungere il servizio di streaming targato HBO al pacchetto già attivo, con un prezzo promozionale pensato proprio per la clientela esistente.

Fino a poco tempo fa le cose funzionavano in modo diverso. Il piano TIMVISION XS, che comprende TIMVISION Play e HBO Max Base con pubblicità, poteva essere attivato soltanto come pacchetto a sé stante. Non c’era quindi modo di affiancarlo ad altre offerte della piattaforma, e il costo partiva da 4 euro al mese a seconda del profilo del cliente. Adesso invece lo stesso piano arriva anche in una versione diversa, cioè come aggiunta mensile da abbinare a un pacchetto TIMVISION che non include già HBO Max.

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Come funziona il nuovo add on per chi è già cliente

La novità non è rivolta a tutti indistintamente. TIM la propone in particolare ad alcuni già clienti, sia di rete fissa sia di rete mobile, che hanno attivo un abbonamento TIMVISION privo di HBO Max. È proprio a questo pubblico che l’operatore offre la possibilità di inserire TIMVISION XS come componente aggiuntiva, senza dover cambiare il proprio piano di partenza.

Il punto più interessante riguarda il prezzo. L’opzione viene proposta a 4 euro al mese in promozione e, aspetto da non sottovalutare, a tempo indeterminato. Una cifra che coincide con quella di partenza del pacchetto standalone, ma che in questo caso si somma a quanto già pagato per TIMVISION, ampliando l’offerta senza stravolgere l’abbonamento in corso.

Praticamente chi ha già un piano TIMVISION senza HBO Max può aggiungere l’abbonamento alla piattaforma americana tramite il nuovo add on TIMVISION XS, che si appoggia al pacchetto attivo e lo completa. Un meccanismo semplice, che evita di dover rinunciare a quanto già sottoscritto per accedere ai contenuti HBO.

HBO Max Base con pubblicità e le possibilità di upgrade

Con TIMVISION XS è sempre incluso l’abbonamento a HBO Max nella formula Base con pubblicità. Questo piano consente la visione in contemporanea su 2 dispositivi e offre una risoluzione in Full HD. Per molti può bastare, ma chi desidera qualcosa in più ha comunque margine di manovra.

I clienti TIMVISION possono infatti effettuare l’upgrade attraverso le opzioni dedicate a HBO Max, con i nuovi prezzi introdotti dal 25 ottobre 2026. Le alternative disponibili sono due, e cambiano parecchio l’esperienza di visione.

La prima è HBO Max Standard, che costa 5 euro in più al mese. Passando a questo piano si mantiene la visione in contemporanea su 2 dispositivi ma senza pubblicità, sempre con risoluzione in Full HD, e in più si ottengono 30 download, seppur con alcune limitazioni.

La seconda è HBO Max Premium, che richiede 10 euro in più al mese. In questo caso si sale a 4 dispositivi in contemporanea, senza interruzioni pubblicitarie, con risoluzione in 4K Ultra HD e Dolby Atmos dove disponibile. I download salgono a 100, anche qui con alcune limitazioni previste dal servizio.

Le opzioni aggiuntive di TIMVISION, così come il resto del portafoglio di offerte della piattaforma streaming di TIM, risultano al momento disponibili fino al 18 novembre 2026, salvo eventuali cambiamenti.

Fonte: TecnoAndroid