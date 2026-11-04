TIMVISION con DAZN e Prime a 19,99 euro: promo per i già clienti

Con l’arrivo di novembre 2026 TIM ha lanciato nuove promozioni sul pacchetto annuale TIMVISION con DAZN e Prime, riservate a una parte dei suoi già clienti, compresi alcuni abbonati attuali o passati della piattaforma streaming. Il vantaggio è concreto perché il canone mensile risulta scontato per i primi 12 mesi, con un importo che cambia in base al profilo del cliente.

Il cambio di rotta rispetto al mese precedente è evidente. A ottobre l’operatore aveva puntato sulla versione mensile senza vincoli, con prezzo ridotto per sei mesi e solo per alcuni clienti di rete fissa. Adesso invece la formula scelta è quella annuale con pagamento dilazionato in 12 mensilità e la platea si allarga, visto che coinvolge clienti TIM sia di rete fissa sia di rete mobile. Dentro il pacchetto ci sono TIMVISION Play, DAZN Full, Amazon Prime con Prime Video e Infinity+.

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Sul fronte dei prezzi le strade sono due. TIMVISION con DAZN e Prime può essere proposto a 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi al costo standard di 36,99 euro mensili, con vincolo di un anno. Questa tariffa riguarda chi non ha ancora TIMVISION, ma anche gli abbonati a TIMVISION con DAZN MyClubPass e Prime o a TIMVISION con DAZN MyClubPass Mobile che desiderano passare al piano superiore. Chi invece ha disattivato un pacchetto TIMVISION con DAZN, Full o Family, negli ultimi sei mesi può ritrovare lo stesso bouquet a 24,99 euro al mese per un anno, sempre con ritorno a 36,99 euro alla fine del periodo promozionale.

Vale la pena ricordare che il piano DAZN Full consente la visione contemporanea su due dispositivi solo quando entrambi sono collegati alla stessa rete internet di casa. Per queste offerte non è stata comunicata una data di scadenza, quindi dovrebbero restare attive almeno per tutto novembre 2026, salvo modifiche. Per i nuovi clienti c’è invece un’altra proposta valida fino al 18 novembre 2026, salvo cambiamenti, che porta lo stesso pacchetto annuale a 29,99 euro al mese per i primi otto mesi, poi a 36,99 euro, con vincolo di 12 mesi.

Costi di attivazione e regole del piano annuale

Per i pacchetti TIMVISION che comprendono DAZN, nelle versioni Full, Family o MyClubPass, è normalmente previsto un costo di attivazione una tantum di 19,99 euro. Al momento però chi sottoscrive online non paga nulla, e lo stesso vale per chi è già abbonato e decide di passare a un’altra offerta della gamma.

Gli abbonamenti annuali con pagamento a rate durano un anno a partire dalla data di attivazione e si rinnovano in automatico di anno in anno, salvo disdetta. Per interrompere il servizio serve un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza annuale. La cessazione diventa comunque effettiva solo al termine dell’anno contrattuale e fino a quel momento i contenuti restano accessibili. Chi sceglie la formula annuale può anche fare un upgrade verso un’altra offerta, ma in quel caso il conteggio delle 12 mensilità riparte da capo.

TIMVISION Box, Discovery+ e gli altri contenuti inclusi

In tutte le offerte della piattaforma è compreso il TIMVISION Box standard in comodato d’uso gratuito. Dal 31 maggio 2026 TIM ha però iniziato a distribuire ai nuovi clienti il modello TIMVISION Box Cristal, dotato di WiFi 7, intelligenza artificiale e microfoni integrati per la funzione Far Field Voice. All’inizio il nuovo decoder è riservato alle attivazioni dei già clienti TIM, con consegna a domicilio tramite corriere. In ogni caso si tratta di un apparecchio facoltativo, che si può deselezionare al momento della sottoscrizione.

Ogni pacchetto include poi il catalogo TIMVISION Play, che porta con sé senza costi extra anche Discovery+ nel piano Intrattenimento + Sport, venduto normalmente a 7,99 euro al mese. Dal 28 aprile 2024 sono quindi disponibili anche i contenuti sportivi, con i canali in diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e altri quattro canali Sport extra, sia per le nuove attivazioni sia per chi è già abbonato. Quasi tutta la gamma comprende inoltre Mediaset Infinity+ fino a nuova comunicazione, fatta eccezione per TIMVISION XS, TIMVISION XS con DAZN, TIMVISION con DAZN MyClubPass Mobile, TIMVISION con Disney+ e TIMVISION con Netflix.

Con TIMVISION con DAZN e Prime arriva anche Amazon Prime, e quindi Prime Video, che trasmette una partita di UEFA Champions League ogni mercoledì fino alla stagione 2030/2031 e da ottobre 2025 anche alcune gare di NBA. Dal 4 novembre 2025 è attiva poi una promozione che regala ai clienti TIMVISION con Amazon Prime l’accesso al canale MGM+ tramite Prime Video, invece di 5,99 euro al mese. L’iniziativa, inizialmente prevista fino al 31 luglio 2026, è stata prorogata al 31 dicembre 2026. Per i clienti mobile TIM, infine, i pacchetti TIMVISION includono anche 1 Giga al mese di traffico internet in 4G, utilizzabile pure nei Paesi dell’Unione Europea.

Fonte: TecnoAndroid