TIM Supreme GPRO arriva online per battere i rivali

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 TKM Supreme GPRO, la nuova offerta contro i rivali ora disponibile anche online

L’operatore telefonico italiano TIM continua a sfidare i suoi rivali con una super offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di TIM Supreme GPRO. Quest’ultima era stata proposta qualche tempo fa esclusivamente presso alcuni negozi fisici autorizzati. Ora, però, l’offerta viene proposta anche online sul sito ufficiale dell’operatore.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

TKM Supreme GPRO, la nuova offerta contro i rivali ora disponibile anche online

La super offerta mobile TIM Supreme GPRO è disponibile all’attivazione anche sul sito ufficiale dell’operatore telefonico. Come già accennato in apertura, questa offerta era stata proposta in passato presso alcuni negozi fisici, ma ora si potrà attivare anche online. Si tratta di una proposta estremamente interessante e dal costo per il rinnovo non troppo elevato.

Gli utenti interessati ad attivarla dovranno infatti sostenere una spesa di soli 5,99 euro al mese. Si avrà così a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e fino a 150 GB di traffico dati. Questi sono validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione, ad una velocità però limitata pari a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Come già accennato, questa offerta è rivolta per contrastare i rivali. Questo significa che è di tipo operator attack, quindi attivabile dai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Secondo quanto è riportato, gli operatori telefonici di provenienza sono i seguenti:

Iliad, PosteMobile, CoopVoce, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona Mobile, Enegan, Digi Mobil, Plink, TDM, China Mobile (CMLink), Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile (Elimobile), Italia Power, Afinna One (AC Milan Connect), Lyca Mobile, BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile e Welcome Full (Vianova).