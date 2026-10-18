TIM Star prepara un concorso weekend con Galaxy Z Fold 8 Ultra

Il programma TIM Star si prepara ad accogliere un nuovo concorso weekend con premi tecnologici in palio ogni fine settimana, smartphone Samsung compresi. L’operatore ha già rinnovato con l’arrivo di ottobre 2026 il catalogo delle iniziative riservate ai propri clienti, ma nei prossimi giorni dovrebbero aggiungersi altre novità interessanti per chi utilizza abitualmente la piattaforma.

Vale la pena ricordare che TIM Star è il programma fedeltà gratuito attivo dal 19 maggio 2026, nato per sostituire il vecchio TIM Party. Si raggiunge direttamente dall’app MyTIM oppure dall’area clienti sul sito dell’operatore e consente di partecipare a diversi concorsi a premi, ottenere sconti grazie alle collaborazioni con vari marchi e completare giochi e missioni per accumulare Punti Star. Gli sconti in partnership prendono il nome di Vantaggi Partner e se ne possono riscattare 4 al mese. Accanto a questi esistono i cosiddetti Vantaggi TIM, che una volta abilitati tramite la stessa piattaforma danno accesso a offerte personalizzate attivabili online o nei negozi, come prodotti a rate con TIMFin o promozioni Telepass.

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In arrivo il nuovo concorso weekend con Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Sul fronte dei concorsi, al momento su TIM Star è attivo soltanto Your Fashion Days, partito il 9 ottobre 2026. L’iniziativa mette in palio Gift Card Zalando in modalità instant win e un’esperienza di shopping a Milano in compagnia di personal shopper e influencer. Per partecipare c’è tempo fino al 15 novembre 2026.

Entro la fine di ottobre 2026, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe però debuttare il nuovo concorso weekend. L’idea è semplice. Ogni fine settimana i clienti TIM potranno tentare la fortuna e provare a portarsi a casa alcuni prodotti tecnologici, mentre come super premio è atteso Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. La partecipazione dovrebbe restare aperta fino al 31 dicembre 2026. Trattandosi di un’anteprima non ancora ufficializzata dall’operatore, alcuni dettagli vanno considerati come semplici indiscrezioni.

Le promozioni tra i Vantaggi TIM e i coupon Partner di ottobre

Anche la sezione dei Vantaggi TIM ha subito diversi ritocchi. Nelle ultime ore è comparso un buono carburante Q8 da 5 euro riservato a chi ha raggiunto il livello Platinum o Diamond, ma le novità erano iniziate già nelle settimane precedenti. Per questo mese l’operatore ha aggiornato gli sconti sui prodotti acquistabili a rate con il finanziamento TIMFin, rivedendo i prezzi degli smartphone Motorola già in promozione e aggiungendo nuovi articoli scontati come smart TV Samsung e Smart Bracelet. Fino al 21 dicembre 2026 è inoltre possibile riscattare gratuitamente un corso online di Digital Marketing, Intelligenza Artificiale o Social Media tramite Ninja Digital Education.

C’è poi la proroga di TIM Giga & Music Promo, inizialmente valida fino al 30 settembre 2026 e ora attivabile fino al 31 ottobre 2026, salvo variazioni. Non compare più invece TIM Giga Illimitati Telepass Edition, rimasta disponibile fino a fine settembre. Resta confermata la promo Canva Pro, che fino al 31 dicembre 2026 regala il servizio per 12 mesi ai clienti mobile TIM Young o TIM Unica e per 6 mesi a tutti gli altri clienti consumer. Il vantaggio di benvenuto continua invece a proporre una cena per 2 persone al prezzo di 1.

Dal 1° ottobre 2026 sono cambiati come sempre anche i Vantaggi Partner mensili, tra cui scegliere i 4 coupon riscattabili. Fino al 31 ottobre 2026 tutti i livelli possono contare su 20 euro di sconto con una spesa di 99 euro sullo shop online di Chef Cannavacciuolo, 12 mesi gratuiti di abbonamento digitale a Donna Moderna o Panorama, 30 euro di sconto da Marionnaud su una spesa minima di 60 euro online e in negozio e uno sconto del 15% da Rinascente, valido sia online sia nei punti vendita. I livelli Gold, Platinum e Diamond ottengono anche 10 euro di sconto da QC Terme su una spesa minima di 60 euro. Chi è Platinum o Diamond può sfruttare il 25% di sconto sugli acquisti online RefrigiWear, mentre il 20% di sconto sul sito Piquadro resta un’esclusiva per il livello Diamond.

Fonte: TecnoAndroid