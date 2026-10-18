Gboard Rambler sbarca su altri Android senza root con PixelBoard

La dettatura vocale su Android sta cambiando natura, e buona parte del merito va a Rambler, la funzione di trascrizione intelligente che Google ha integrato nella tastiera Gboard dei Pixel 11. Il sistema non si limita più a trasformare la voce in parole scritte. Interpreta le frasi, elimina le esitazioni e corregge da solo gli errori commessi mentre si parla. Ufficialmente si tratta di un’esclusiva che taglia fuori la maggior parte degli utenti, ma uno sviluppatore indipendente ha trovato il modo di portarla anche su altri smartphone senza bisogno dei permessi di root.

Il percorso parte da lontano. Già dai Pixel 6 l’azienda californiana ha affinato il riconoscimento vocale sfruttando l’integrazione tra i processori Tensor, i modelli linguistici e i servizi di intelligenza artificiale. Con il tempo la tastiera ha imparato a gestire punteggiatura, comandi a voce e operazioni di modifica, riducendo parecchio la necessità di intervenire a mano. Con i Pixel 11, presentati nel 2026, è arrivato un passo ulteriore. Rambler infatti non punta soltanto a capire correttamente le parole ma prova a ricostruire il messaggio che l’utente vuole davvero scrivere, cosa che fa la differenza quando si dettano email, messaggi lunghi o appunti buttati giù senza badare troppo alla forma.

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Rambler non si limita a trascrivere ma riscrive

Chi usa spesso la trascrizione vocale conosce bene il problema. Parlando in modo spontaneo capita di interrompersi, ripetere una parola, cambiare idea a metà frase o correggere un numero appena pronunciato. I sistemi tradizionali cercano soprattutto di riconoscere la sequenza dei termini e lasciano poi all’utente il compito di sistemare il risultato. Rambler invece abbina il riconoscimento a un’elaborazione linguistica capace di individuare esitazioni, ripensamenti e correzioni. L’obiettivo non è una trascrizione letterale ma un testo leggibile che conservi il senso del discorso originale.

Il modello elimina anche le cosiddette filler words, cioè intercalari come “ehm”, “allora” o “cioè” quando non aggiungono nulla al significato. Maiuscole e punteggiatura vengono gestite in automatico, senza costringere nessuno a scandire di continuo “virgola” e “punto”. La dettatura si trasforma così in una sorta di composizione assistita: si può ragionare ad alta voce e lasciare che sia il software a mettere ordine.

PixelBoard porta la funzione sugli altri smartphone Android

Il protagonista di questa storia si chiama Akshay Kadam, autore di PixelBoard, una versione modificata di Gboard che rende accessibili Rambler e altri strumenti di scrittura basati sull’AI anche su dispositivi diversi dai Pixel 11. Il progetto è pubblico su GitHub e parte dal lavoro di Jason Wu, che aveva già raccolto una serie di modifiche per intervenire sul comportamento della tastiera Google. Kadam si è concentrato soprattutto su Rambler, mantenendo un’interfaccia molto vicina all’originale. L’app usa il pacchetto com.akshaykadam.pixelboard, diverso da com.google.android.inputmethod.latin di Gboard, quindi il sistema considera le due tastiere applicazioni separate e permette di tenerle installate insieme. PixelBoard funziona come un normale Input Method Editor, il componente autorizzato a fornire l’interfaccia per inserire testo nelle app.

C’è poi la questione del luogo in cui avviene l’elaborazione. PixelBoard documenta tre possibili backend: GBOARDSERVER, che passa dai server Google, PRIVATEINFERENCEAICORE, legato all’infrastruttura Android AICore, e PRIVATEINFERENCE_ASTREA, relativo a un altro framework di inferenza privata. Secondo lo sviluppatore il selettore compare solo sui dispositivi idonei come alcuni Pixel 8 Pro e Pixel 9, mentre altrove le opzioni che dipendono da modelli locali restano nascoste.

Per l’installazione basta scaricare l’APK dalla sezione Releases del repository, aprirlo con il gestore file e autorizzare quella specifica origine. Poi si abilita PixelBoard nelle impostazioni dedicate a lingue e metodi di immissione, che a seconda del produttore possono chiamarsi Gestisci tastiere, Tastiera su schermo oppure Elenco tastiere e tastiera predefinita. Toccando il microfono in un campo di testo dovrebbe apparire la schermata introduttiva della dettatura naturale. Chi preferisce lavorare dal computer può anche installare il pacchetto tramite ADB con il debug USB attivo.

La sicurezza dei dati è il nodo principale

Una tastiera non è un’app qualunque, perché può interagire con messaggi, ricerche, indirizzi e documenti. Android protegge i campi sensibili, ma una tastiera modificata non va considerata automaticamente innocua. In teoria un software malevolo potrebbe raccogliere il testo digitato o alterarlo, anche se non ci sono elementi per dire che PixelBoard faccia nulla del genere. Il rischio nasce dai privilegi concessi a questo tipo di componente e dalla necessità di fidarsi di codice diverso da quello ufficiale.

Conta anche la firma crittografica, dato che ogni modifica richiede una nuova firma e quindi viene meno la garanzia di provenienza offerta da Google. Il codice pubblico aiuta chi vuole esaminarlo ma non certifica nulla, perché bisognerebbe verificare che il pacchetto distribuito corrisponda davvero ai sorgenti dichiarati. La strada più prudente è provarlo su un telefono secondario, lontano da dati aziendali e personali. Al momento non c’è alcuna certezza su un arrivo ufficiale di Rambler sugli altri Android, mentre chi preferisce restare sul Play Store può contare su alternative come Microsoft SwiftKey, che offre correzione assistita senza replicare necessariamente lo stesso comportamento della dettatura Google.

Fonte: TecnoAndroid