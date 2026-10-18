Metro 2039 in preordine: il bonus per lo zaino e le tre edizioni

Finalmente è possibile prenotare Metro 2039, il nuovo capitolo dell’acclamata serie sparatutto con forti elementi survival firmata 4A Games. L’annuncio arriva da Deep Silver, che insieme all’apertura dei preordini ha messo sul tavolo parecchie informazioni: il bonus riservato a chi prenota, il contenuto delle tre edizioni previste e l’arrivo di un contenuto aggiuntivo legato alla trama, atteso dopo l’uscita. Il debutto è fissato per il 4 febbraio 2027 e, a corredo della notizia, sono stati pubblicati anche un trailer dedicato alle prenotazioni e un teaser della versione da collezione.

Il Pacchetto specialista e i tre schemi per lo zaino

Il primo regalo vale per tutti, a prescindere dall’edizione scelta e dalla piattaforma. Si chiama Pacchetto specialista e contiene tre schemi che permettono di sbloccare in anticipo altrettanti potenziamenti unici per lo zaino, intercambiabili tra loro. Gli schemi rappresentano una delle novità più interessanti del gioco. L’idea è spingere chi gioca a frugare in ogni angolo dei tunnel, perché proprio da questi progetti nasceranno potenziamenti e accessori per armi ed equipaggiamento.

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Il pacchetto offre quindi un piccolo vantaggio nelle prime battute del viaggio dello Straniero in Metro 2039, ma non va usato alla leggera. Si potrà infatti equipaggiare un solo potenziamento alla volta, e la scelta finirà per dipendere parecchio dallo stile di gioco di ciascuno.

Chi ama dedicarsi alla produzione troverà pane per i suoi denti nell’Ampliamento da specialista di equipaggiamenti, che velocizza la fabbricazione di armi e attrezzature avanzate. Per chi invece preferisce avventurarsi nelle zone contaminate c’è l’Ampliamento da specialista tecnochimico, con più filtri per la maschera antigas e un equipaggiamento più pulito e affidabile. Il terzo elemento del Pacchetto specialista è l’Ampliamento da specialista di munizioni, pensato per scovare e sfruttare proiettili più rari e potenti da aggiungere al proprio arsenale.

Standard, Deluxe e Collector’s Edition: cosa contiene ogni versione

Passando alle edizioni, tutte e tre comprendono il gioco completo e sono disponibili nei preordini su ogni piattaforma. Standard e Deluxe vengono proposte sia in formato digitale sia in formato fisico. La Standard Edition è la soluzione più essenziale e offre semplicemente il titolo, tramite codice oppure disco.

La Deluxe Edition sale di livello perché include il DLC di espansione della storia, in arrivo dopo il lancio e sul quale verranno forniti maggiori dettagli più avanti. Nella versione digitale si aggiungono l’artbook digitale e la colonna sonora ufficiale. La variante fisica, oltre al disco, al DLC, all’artbook e alla colonna sonora in formato digitale, mette nella confezione anche una SteelBook esclusiva, un artbook con copertina rigida e un packaging personalizzato.

Il vero pezzo forte per gli appassionati resta però la Collector’s Edition, che riprende integralmente la Deluxe fisica e ci aggiunge una replica indossabile dell’iconico elmo spartano dello Straniero. L’oggetto è riprodotto con grande cura, fedele all’originale e completo dei segni lasciati dalle battaglie. Nella scatola trovano posto quindi il disco del gioco, l’elmo, la SteelBook esclusiva, l’artbook con copertina rigida, il DLC narrativo, l’artbook digitale e la colonna sonora digitale.

Fonte: TecnoAndroid