iPhone Duo, preordini esauriti in minuti: consegne nel 2027

La domanda per iPhone Duo ha superato ogni aspettativa, almeno stando alle parole di Apple, che in una dichiarazione ufficiale l’ha definita “a dir poco straordinaria”. L’azienda di Cupertino ha anche fatto sapere di essere impegnata a fondo per portare questo “nuovo prodotto rivoluzionario” nelle mani dei clienti il più rapidamente possibile. Una presa di posizione che arriva subito dopo un avvio dei preordini a dir poco turbolento, con le scorte disponibili sparite nel giro di pochissimo tempo e i tempi di attesa schizzati verso l’alto.

Preordini bruciati in pochi minuti e consegne slittate al 2027

Le prenotazioni per iPhone Duo si sono aperte questa mattina alle 5 ora del Pacifico, e la situazione è precipitata quasi subito. Nel giro di qualche minuto le date di consegna sono passate dal 23 ottobre a novembre. Alle 5:30, quindi appena mezz’ora dopo il via, le stime avevano già toccato il 25 gennaio. Un ritmo che dice molto sull’interesse attorno al nuovo smartphone della mela morsicata.

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Il risultato è piuttosto netto. Ordinando oggi dal sito di Apple non è più possibile ricevere un iPhone Duo entro il 2026, e chi decide di acquistarlo adesso dovrà aspettare fino ai primi mesi del 2027. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, va detto. Già prima dell’apertura delle prenotazioni circolavano indiscrezioni secondo cui la disponibilità del dispositivo avrebbe potuto essere limitata a causa di alcune difficoltà produttive, e i fatti sembrano aver confermato quelle voci.

C’è comunque un piccolo spiraglio. In occasione di lanci passati in cui le forniture erano scarse, Apple è talvolta riuscita a spedire i dispositivi prima del previsto, smaltendo gli ordini arretrati in anticipo rispetto alle stime iniziali. Potrebbe succedere anche questa volta con il nuovo modello, anche se nessuno può garantirlo. Quello che appare chiaro è che parecchi acquirenti si troveranno ad aspettare per mesi prima di avere il telefono tra le mani.

Prezzi, ritiro in negozio e il ritorno delle code davanti agli Apple Store

Resta aperta la questione degli acquisti diretti in negozio. Apple non ha ancora chiarito se il 23 ottobre ci saranno unità di iPhone Duo disponibili per chi si presenterà di persona negli Apple Store senza prenotazione. Se così fosse, potrebbero ricomparire le lunghe file fuori dai punti vendita dell’azienda, una scena che non si vedeva da diversi anni e che per molti appassionati ha il sapore di un ritorno al passato.

Qualche indizio, in realtà, arriva proprio dal sito ufficiale. Sulla pagina dedicata compare infatti un avviso che invita a ricontrollare la disponibilità il 24 ottobre, segno che già dalla prossima settimana potrebbe esserci un certo numero di pezzi destinati al ritiro in negozio. Una possibilità che potrebbe far comodo a chi non ha intenzione di aspettare fino all’anno prossimo per una consegna a domicilio.

Sul fronte dei costi, iPhone Duo non è certo un acquisto alla portata di tutti. Il prezzo di partenza è di EUR 1.776, pari a circa 1.850 euro, e sale fino a EUR 2.843, ovvero circa 2.950 euro, per la versione con 2TB di memoria interna. Cifre importanti che, a giudicare dalla velocità con cui sono andate esaurite le prime scorte, non hanno affatto frenato l’entusiasmo del pubblico. I primi ordini verranno consegnati ai clienti a partire dal 23 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid