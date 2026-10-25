Google Wallet, arrivano i passaporti digitali anche in Italia

Google Wallet cambia ancora volto e lo fa con due novità che riguardano da vicino anche chi lo utilizza in Italia. L’applicazione di Google pensata per la gestione dei metodi di pagamento si aggiorna infatti con una nuova icona per le notifiche e soprattutto con il supporto ai passaporti digitali, che da ora coinvolge anche il nostro Paese. Non si tratta di un intervento isolato ma dell’ennesimo passo di un rinnovamento partito da qualche tempo, che a quanto pare non si fermerà qui visto che altri paesi verranno aggiunti in un secondo momento.

Un restyling che procede per gradi

Il percorso di rinnovamento estetico di Google Wallet non nasce oggi. Già con l’aggiornamento precedente era comparsa una nuova modalità di gestione delle schede impilate, arrivata in concomitanza con l’ultimo update dell’app dedicata ai pagamenti. Un ritocco che aveva modificato il modo in cui carte e tessere vengono presentate sullo schermo e che, nelle intenzioni di Google, rappresentava solo il primo capitolo di una revisione più ampia dell’interfaccia.

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Ora il lavoro si sposta su un altro fronte, quello delle notifiche. La novità più evidente è proprio l’arrivo di una nuova icona dedicata, che introduce una sorta di centro notifiche all’interno del portafoglio digitale. Un dettaglio che può sembrare marginale e che invece incide parecchio sull’uso quotidiano, perché gli avvisi legati all’applicazione trovano finalmente uno spazio riconoscibile e raggiungibile con facilità. La filosofia scelta dall’azienda di Mountain View appare chiara: niente stravolgimenti improvvisi ma una serie di aggiustamenti successivi, ognuno dei quali tocca un aspetto specifico dell’esperienza d’uso. Prima le schede, adesso gli avvisi.

È un approccio che permette agli utenti di abituarsi ai cambiamenti un pezzo alla volta, senza ritrovarsi davanti a un’app irriconoscibile da un giorno all’altro. E nel caso di uno strumento usato per pagare e conservare documenti, la familiarità con l’interfaccia conta più di quanto si pensi.

Passaporti digitali, anche l’Italia entra nella lista

L’altra metà dell’aggiornamento è probabilmente quella destinata a fare più rumore. Google Wallet amplia il supporto a un numero maggiore di passaporti e tra i paesi interessati compare anche l’Italia. In pratica il documento di viaggio può trovare posto in versione digitale nella stessa applicazione che già ospita carte di pagamento e tessere, trasformando lo smartphone in un contenitore sempre più completo per tutto ciò che di solito finisce nel portafoglio fisico.

Per chi viaggia spesso, avere il passaporto a portata di telefono rappresenta una comodità tutt’altro che trascurabile. Il fatto che l’estensione coinvolga anche il nostro Paese segna inoltre un passaggio importante, perché novità di questo tipo spesso debuttano altrove e arrivano da noi soltanto dopo parecchio tempo. Questa volta invece gli utenti italiani rientrano tra i primi a poterne approfittare.

Google non si limita però a questo primo gruppo di nazioni. L’azienda ha già fatto sapere che la lista dei paesi compatibili con i passaporti digitali è destinata ad allungarsi, anche se per ora non sono stati indicati né i nomi dei prossimi Stati coinvolti né le tempistiche previste per l’espansione. Il rinnovamento del portafoglio digitale quindi prosegue su due binari paralleli, da una parte l’aspetto grafico con le notifiche e le schede impilate, dall’altra le funzioni concrete con il supporto ai documenti di viaggio, che nelle prossime fasi verrà esteso ad altri paesi.

Fonte: TecnoAndroid