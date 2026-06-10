TIM Mobile Giga cambia: più dati, prezzi più bassi e 5G Ultra

TIM Mobile 200 Giga, TIM Mobile 300 Giga e TIM Mobile 200 Giga 1 anno sono i nomi delle nuove offerte solo dati che l’operatore dovrebbe portare in commercio nei prossimi giorni, approfittando del periodo estivo. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, il portafoglio della gamma TIM Mobile Giga è destinato a cambiare pelle, con più traffico dati e, in qualche caso, anche un prezzo più basso rispetto alle versioni che conosciamo oggi.

Per capire cosa cambia, conviene partire da quello che c’è adesso. Le offerte solo dati di TIM al momento sono tre: TIM Mobile 100 Giga a 9,99 euro al mese, TIM Mobile 200 Giga a 13,99 euro al mese e TIM Mobile 500 Giga a 99,99 euro per un anno. Tutte e tre stanno per essere chiuse, sostituite dalle nuove versioni.

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Cosa cambia con il nuovo portafoglio TIM Mobile Giga

Il gioco è abbastanza semplice da seguire. Al posto della vecchia 100 Giga a 9,99 euro al mese arriva la nuova TIM Mobile 200 Giga, allo stesso prezzo ma con il doppio dei Giga e adesso in 5G Ultra. Chi invece guardava alla 200 Giga a 13,99 euro al mese troverà la nuova TIM Mobile 300 Giga a 12,99 euro al mese: cento Giga in più e un euro in meno ogni mese.

C’è poi la versione annuale. Al posto della TIM Mobile 500 Giga a 99,99 euro per un anno, debutta la nuova TIM Mobile 200 Giga 1 anno, sempre a 99,99 euro per dodici mesi. Alla scadenza prosegue a 9,99 euro al mese, oppure si può riacquistare a 99,99 euro per un altro anno. Cambia la quantità di traffico: non più 500 Giga complessivi, ma 200 Giga ogni mese, sempre in 5G Ultra.

Tutte e tre le offerte saranno attivabili sia dai nuovi clienti, con o senza portabilità del numero, sia da chi è già cliente TIM. Per la 200 Giga e la 300 Giga è previsto un costo di attivazione di 6,99 euro, mentre con la 200 Giga 1 anno l’attivazione è gratuita. I nuovi clienti devono comunque mettere in conto la nuova SIM ricaricabile, pari a 10 euro sia in negozio sia online. Da Novembre 2023 sul sito TIM si possono richiedere anche le eSIM, e oltre alla videoidentificazione è utilizzabile anche lo SPID per attivare la scheda.

Velocità, roaming e i servizi collegati

Il 5G Ultra incluso in queste offerte arriva fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, con priorità di accesso alla rete. Serve ovviamente un dispositivo compatibile e bisogna trovarsi in uno dei comuni coperti. Da segnalare che dal 2 Febbraio 2026, per le nuove attivazioni di SIM ricaricabili, è presente il piano base TIM Base 25 New a 3,99 euro al mese con primo mese gratuito, che resta però gratuito per le linee con un’offerta ad addebito ricorrente che include minuti e Giga.

Sul fronte estivo, dall’8 Giugno al 15 Luglio 2026, salvo modifiche, i clienti possono attivare la promo “Giga Illimitati per 3 mesi” con un costo una tantum. C’è poi TIM Unica Power, il meccanismo a pagamento che unisce la linea fissa con un massimo di 6 SIM mobili, dando a ciascuna Giga illimitati in 5G Ultra ogni mese. Il costo standard è di 1,90 euro al mese per la prima SIM, con le altre cinque a 0 euro, ma fino al 27 Giugno 2026 una promo permette di azzerare il canone attivando alcune offerte di rete fissa. Per le offerte con Giga illimitati, TIM considera uso non conforme il superamento dei 600 Giga mensili, con ulteriori parametri da rispettare da Luglio 2025.

In roaming nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina, minuti ed SMS valgono come in Italia, mentre per i dati c’è un limite mensile: per il 2026 sarà di 15 Giga con la 200 Giga, 20 Giga con la 300 Giga e 13 Giga con la 200 Giga 1 anno. Superata la soglia, fino a fine 2026 il costo extra è di 0,13 centesimi di euro per MB.