TikTok: i controlli sull’età in Europa sono una priorità, ecco la nuova tecnologia

TikTok ha sempre più la necessità di rivedere in modo profondo i meccanismi di tutela dei minori in seguito alle direttive della comunità europea. Arriva appositamente una nuova tecnologia di rilevamento dell’età progettata per individuare e cancellare gli account riconducibili a utenti sotto i 13 anni.

Come funziona il nuovo sistema di individuazione

La tecnologia è il risultato di un progetto pilota durato circa un anno e già testato in diversi Stati europei. Il sistema analizza una combinazione di elementi legati all’account, tra cui il profilo, i contenuti pubblicati e una serie di segnali comportamentali. Sulla base di questi indicatori, viene stimata l’età dell’utente, senza ricorrere a un’unica verifica diretta.

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TikTok ha chiarito che i profili individuati come potenzialmente non conformi non verranno eliminati in modo automatico. Ogni segnalazione passerà prima attraverso una revisione da parte di moderatori specializzati, un passaggio ritenuto essenziale per ridurre il rischio di errori e blocchi ingiustificati.

Privacy, verifiche aggiuntive e ruolo di Yoti

La società ha riconosciuto apertamente che, a oggi, non esiste uno standard globale in grado di verificare l’età online senza incidere sulla privacy degli utenti. Proprio per questo, in caso di ricorso contro la chiusura di un account, verranno utilizzati strumenti supplementari. Tra questi rientra la stima dell’età tramite analisi facciale fornita da Yoti, oltre a controlli basati su carta di credito o documenti di identità ufficiali.

Un approccio simile è già adottato anche da Meta su piattaforme come Facebook e Instagram, sempre con il supporto di Yoti. TikTok ha sottolineato che la nuova tecnologia è stata sviluppata esclusivamente per il mercato europeo, in modo da rispondere ai requisiti normativi locali, e non verrà estesa ad altri Paesi nel breve periodo.

Siamo quindi di fronte all’ennesima volta in cui TikTok si impegna per favorire la tutela dei minori, strizzando sempre l’occhio a quanto richiesto dall’UE.