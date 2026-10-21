TikTok limita le ricerche sui peptidi come semaglutide e BPC 157

TikTok ha cominciato a limitare le ricerche legate ai peptidi più popolari, e il cambiamento salta subito all’occhio. Digitando nella barra di ricerca dell’app termini come semaglutide, BPC 157 o retratutide, ora compare una pagina con la scritta “nessun risultato trovato”. Al posto dei soliti video, dei consigli e delle testimonianze, ci si trova davanti a uno schermo vuoto. È un intervento mirato che riguarda una serie di sostanze molto discusse sui social, e non solo quelle appena citate.

Questo però non significa che l’argomento sia sparito dalla piattaforma. Il blocco delle ricerche non ha cancellato del tutto la visibilità dei peptidi su TikTok, che continuano a circolare in altre forme. La stretta agisce sul punto d’accesso più diretto, cioè la ricerca per nome, mentre i contenuti sul tema restano ancora rintracciabili.

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TikTok e limiti: cosa sono i peptidi e perché sono finiti nel mirino

Per capire la portata della decisione conviene partire dalle basi. I peptidi sono combinazioni di amminoacidi, e la categoria è piuttosto ampia. Al suo interno rientrano sostanze ben note e utilizzate in ambito medico, come l’insulina e il GLP 1. Fin qui niente di strano, visto che si tratta di composti conosciuti e studiati.

Il nodo sta altrove. Sotto la stessa etichetta finiscono anche sostanze non regolamentate e non approvate, che vengono presentate come rimedi quasi miracolosi. I sostenitori di questi prodotti, tra cui figura anche RFK Jr., sostengono che possano aiutare in moltissime situazioni, dalla perdita di peso fino alla guarigione delle ferite. Il problema è che mancano dati clinici in grado di confermare affermazioni del genere. In pratica si parla di benefici che nessuno studio ha dimostrato, e questo apre la porta a usi poco controllati e potenzialmente rischiosi.

La confusione nasce proprio da qui. Accanto a farmaci con un ruolo preciso e riconosciuto convivono composti che non hanno superato alcun percorso di approvazione, e per chi non ha una preparazione specifica distinguere tra le due cose non è affatto semplice. Il termine peptidi finisce così per diventare un contenitore unico, dove il rigore scientifico e le promesse senza fondamento si mescolano.

Il peso degli influencer sulla diffusione dei contenuti

Su piattaforme come TikTok il fenomeno ha trovato terreno fertile. Una vera e propria schiera di influencer si è schierata a favore di queste sostanze, contribuendo a diffonderne la popolarità presso un pubblico molto vasto. È esattamente questo meccanismo, fatto di video brevi e testimonianze entusiaste, ad aver trasformato i peptidi in un tema di tendenza sui social.

La scelta di censurare le ricerche per nomi come semaglutide e BPC 157 va letta in questo contesto. Intervenire sulla ricerca diretta rende più difficile imbattersi nei contenuti di chi promuove prodotti non approvati, almeno attraverso il canale più immediato. Allo stesso tempo, come già detto, la misura non basta a eliminare completamente la presenza di questi argomenti sull’app, dato che la visibilità dei peptidi su TikTok non è stata azzerata.

Resta il fatto che la piattaforma ha tracciato una linea precisa sulle parole chiave più cercate. Oggi chi prova a cercare semaglutide, BPC 157, retratutide e altri termini simili non ottiene più alcun risultato, mentre il dibattito alimentato dagli influencer continua a muoversi attorno a sostanze prive di conferme scientifiche sulla loro efficacia.

Fonte: TecnoAndroid