TikTok lancia feed di quartiere: scopri locali ed eventi vicino a te

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TikTok ha lanciato ufficialmente in Europa una nuova funzionalità che promette di cambiare il modo in cui esploriamo il territorio circostante. Si chiama Nearby Feed ed è una nuova sezione dell’app progettata per mostrare contenuti geolocalizzati, ideali per scoprire ristoranti sotto casa, eventi in città o luoghi di interesse durante un viaggio. Il rollout iniziale coinvolge quattro paesi chiave: Regno Unito, Francia, Germania e Italia. La mossa posiziona TikTok in diretta competizione con servizi di scoperta locale come Google Maps e TripAdvisor.

Algoritmo iperlocale basato su posizione e interessi

La nuova scheda, accessibile direttamente dalla schermata home il cui nome cambierà dinamicamente riflettendo la località in cui ci si trova, utilizza un algoritmo che incrocia la posizione dell’utente, l’argomento del video e la data di pubblicazione. In questo modo TikTok mira a proporre contenuti iper-locali pertinenti, come recensioni di locali, guide turistiche o segnalazioni di eventi, basandosi anche sugli interessi pregressi dell’utente.

Per i creator, questo rappresenta un’opportunità inedita di raggiungere un pubblico fisicamente vicino, aumentando la visibilità dei post taggati in una specifica città o regione. I video geolocalizzati potrebbero finalmente trovare il loro pubblico naturale: persone che si trovano effettivamente in quella zona e potrebbero agire immediatamente sulle raccomandazioni ricevute.

Privacy e controlli utente al centro

TikTok ha posto molta enfasi sulla privacy e sicurezza di questa nuova funzione. La condivisione della posizione è facoltativa e disponibile esclusivamente per gli utenti maggiorenni. Se attivata, l’app utilizzerà il GPS del dispositivo solo mentre è in uso per affinare le raccomandazioni. Inoltre, i contenuti creati da minorenni, account privati o con restrizioni di privacy non appariranno mai nel feed di prossimità.

Un aspetto interessante è la flessibilità dello strumento: gli utenti potranno cambiare manualmente la località di riferimento, permettendo così di pianificare in anticipo un viaggio esplorando i contenuti di una città diversa prima ancora di arrivarci. Questa funzione trasforma il feed in uno strumento di planning oltre che di scoperta immediata.

Impatto sulle economie locali.