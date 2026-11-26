Uno dei più grandi portali di streaming illegale della Turchia ha spento definitivamente i server. Dizigom, piattaforma che distribuiva film e serie TV senza alcuna licenza, è stata chiusa dopo un accordo transattivo raggiunto tra i suoi gestori e la Alliance for Creativity and Entertainment, la coalizione internazionale nota come ACE che da anni si occupa di contrastare la pirateria audiovisiva. Non si parlava certo di un fenomeno di nicchia: prima dello stop i siti del servizio attiravano circa 21 milioni di visitatori ogni mese.

La vicenda ha radici lontane. L’indagine sulle attività di Dizigom è cominciata nel 2023, quindi tre anni fa, e ha visto in prima linea le forze dell’ordine turche. Sono state proprio le autorità locali ad aiutare a dare un nome e un volto a chi gestiva la piattaforma, ricostruendo anche i beni riconducibili agli operatori. Un lavoro paziente, fatto di tasselli messi insieme uno dopo l’altro, che alla fine ha portato al risultato sperato dalla coalizione.

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Come si è arrivati alla chiusura di Dizigom

L’operazione congiunta ha spinto i responsabili del sito ad accettare condizioni piuttosto nette. Hanno dovuto interrompere ogni attività, cedere ad ACE il controllo di 16 domini e mettere offline il servizio in modo permanente. La coalizione ha descritto il percorso con parole che rendono bene l’idea dello sforzo richiesto: “Dopo un lavoro investigativo costante, il coordinamento dell’INTERPOL, le azioni di contrasto e l’avanzamento dei procedimenti penali in Turchia, ACE ha raggiunto un accordo con i gestori per ottenere la chiusura definitiva del servizio e il trasferimento alla coalizione di 16 domini collegati”.

Oggi chi prova a collegarsi agli indirizzi che un tempo ospitavano la piattaforma non trova più il catalogo pirata. Viene invece reindirizzato al portale Watch Legally, una pagina pensata per spiegare agli utenti dove guardare film e serie attraverso canali autorizzati.

Sul caso è intervenuta anche Larissa Knapp, vicepresidente esecutiva e responsabile della protezione dei contenuti della Motion Picture Association. Secondo Knapp, individuare le persone e le infrastrutture dietro i servizi di pirateria permette di colpire le reti che consentono a queste piattaforme di funzionare e di riemergere dopo ogni chiusura. Il caso turco, ha aggiunto, dimostra il valore della collaborazione con le autorità del Paese e quanto sia necessario un impegno investigativo prolungato per chiamare i gestori a rispondere delle proprie azioni.

Chi c’è dietro ACE e le altre operazioni del 2026

La Alliance for Creativity and Entertainment non è un’organizzazione qualunque. Alle sue spalle ci sono oltre 50 tra grandi network televisivi e studi cinematografici, tra cui Disney, Warner Bros., Netflix, Paramount, Sony Pictures e Universal Pictures. Gli strumenti a disposizione sono diversi e vanno dalle cause civili alle segnalazioni alla magistratura penale, fino alle diffide indirizzate a chi gestisce i servizi illeciti. Negli ultimi anni la coalizione ha preso di mira una lunga serie di reti di streaming illegale su larga scala, spesso lavorando fianco a fianco con Europol, Interpol e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Il 2026 è stato un anno particolarmente intenso su questo fronte. Nei mesi scorsi ACE ha messo fuori uso AnimePlay, una grossa piattaforma dedicata agli anime che contava più di 5 milioni di utenti. Poco dopo è toccato a un intero ecosistema pirata costruito attorno all’app CINEMAGOAL, che garantiva l’accesso a contenuti di vari servizi come Netflix, Disney+ e Spotify.

Più di recente la coalizione ha annunciato anche lo smantellamento di un importante circuito di pirateria sportiva legato alla piattaforma PirloTV. L’operazione ha coinvolto 44 domini che, messi insieme, generavano oltre 950 milioni di visite ogni anno.

Fonte: TecnoAndroid