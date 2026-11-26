Un ThinkPad che sembra morto, senza un solo LED acceso e indifferente perfino all’alimentatore collegato, potrebbe non avere alcun componente danneggiato. In molti casi il problema riguarda i circuiti che gestiscono l’energia, rimasti bloccati in uno stato anomalo. Per sbloccarli può bastare una precisa sequenza di pressioni del pulsante di accensione, senza smontare nulla. È il cosiddetto codice segreto dei portatili Lenovo, che a distanza di quasi vent’anni continua a funzionare anche sui modelli più recenti.

La vicenda risale al 2007 ed è tornata a circolare in questi giorni proprio per l’efficacia del metodo. A raccontarla fu Mike Masnick sul proprio blog. Il suo ThinkPad Z61t, lasciato in sospensione, si era scaldato parecchio e poi aveva smesso di dare segni di vita. Nessuna spia, nessuna risposta al collegamento della corrente, nessuna reazione al tasto Power. L’assistenza IBM, che aveva ceduto la divisione PC a Lenovo nel 2005 ma continuava a seguire i ThinkPad anche dopo l’acquisizione, gli propose una procedura all’apparenza assurda. Scollegare l’alimentatore, togliere la batteria, premere Power 10 volte a intervalli di un secondo e infine tenerlo premuto per 30 secondi. Una volta reinserita la batteria il notebook ripartì senza problemi. Alla richiesta di spiegazioni il tecnico si limitò a parlare di “scarica statica”, senza aggiungere altro.

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Il ruolo dell’Embedded Controller nel blocco del notebook

Le dieci pressioni consecutive non sono una combinazione riconosciuta in modo universale dai firmware Lenovo. Il vero protagonista è l’Embedded Controller, o EC, un microcontrollore presente su moltissimi portatili. Si occupa di funzioni hardware fondamentali come il rilevamento del pulsante di accensione, il dialogo con il sistema di gestione della batteria, una parte del monitoraggio termico e alcune fasi della sequenza di alimentazione. A differenza del processore principale, l’EC può restare alimentato anche quando il sistema operativo è spento, grazie a linee ausiliarie della scheda madre che tengono attivi alcuni circuiti.

Un’anomalia del firmware, una transizione energetica rimasta a metà o un’interruzione della corrente nel momento sbagliato possono lasciare il controller in una condizione irregolare. Capita così che il chip non porti più a termine la sequenza necessaria ad avviare la macchina. Il reset hardware serve a spezzare questo stallo e a consentire una nuova inizializzazione dei circuiti. Togliendo ogni fonte di energia e tenendo premuto Power, su certe architetture si favorisce anche la scarica dell’energia residua accumulata nei condensatori.

Cosa prevede Lenovo per i modelli del 2025 e del 2026

La conferma più solida arriva dalla documentazione ufficiale. Nel manuale dei ThinkPad P1 Gen 8 e T1g Gen 8, usciti nel 2025, il produttore descrive una procedura di ripristino dell’alimentazione pensata per i computer che non danno alcun segnale. Si scollega la macchina dalla rete elettrica insieme a tutti i cavi, si tiene premuto il tasto Power per circa 30 secondi così da scaricare l’energia residua, poi si ricollega l’alimentatore e si riprova ad accendere. Il concetto è simile a quello suggerito da IBM nel 2007, ma senza le dieci pressioni iniziali. Lo stesso manuale cita anche l’Emergency Reset Hole, un forellino sul fondo del portatile che permette di azionare un pulsante di ripristino con una graffetta. Non tutti i modelli lo hanno, quindi conviene individuarne la posizione esatta nel manuale del proprio PC, che Lenovo mette a disposizione sul portale ufficiale.

Anche il manuale di un ThinkPad della famiglia X9 presentato nel 2026 conferma che queste tecniche sono ancora supportate. Quando la batteria non viene riconosciuta Lenovo indica di staccare l’alimentatore e usare il foro di emergenza, se presente. In sua assenza basta tenere premuto Power per circa 15 secondi prima di ricollegare la corrente. Se invece il computer non riceve alimentazione la pressione sale a circa 30 secondi. I tempi quindi cambiano non solo da una generazione all’altra ma anche in base al problema. Il reset viene indicato persino per alcuni malfunzionamenti del lettore di impronte digitali, perché il ripristino dell’energia coinvolge anche i circuiti periferici. Le moderne modalità di risparmio come Modern Standby e gli stati S0ix, che mantengono attivi alcuni componenti durante la sospensione, non sono per forza responsabili dei blocchi dell’EC ma aiutano a capire quanto siano complesse le operazioni gestite da firmware e hardware.

Il metodo ha senso soprattutto quando il portatile non accende LED, non fa girare le ventole e ignora il pulsante, dopo aver escluso guasti evidenti all’alimentatore o ai collegamenti. Se le spie si illuminano ma lo schermo resta nero il difetto può riguardare memoria, firmware, display o altri componenti, e serve una diagnosi diversa. Quando il ThinkPad riparte è consigliabile fare subito un backup e controllare se esistono aggiornamenti BIOS/UEFI. Un nuovo blocco a breve distanza può indicare un problema firmware persistente oppure un vero difetto hardware.

Fonte: TecnoAndroid