Thief: The Dark Project Remastered: data e campagna inedita

Dopo una lunga attesa Thief: The Dark Project Remastered ha finalmente una data di uscita. Il ritorno del classico stealth è fissato per il 3 dicembre 2026 su PC e console, e insieme alla data Nightdive Studios, Eidos Montréal e Atari hanno svelato anche le edizioni Standard e Digital Deluxe, oltre alle versioni fisiche già prenotabili. Si tratta di un’operazione che guarda al passato con rispetto ma porta con sé anche qualche sorpresa piuttosto sostanziosa per chi conosce bene la saga.

Alla base del progetto c’è l’avventura del 1998 firmata Looking Glass Studios, rielaborata grazie al KEX Engine di Nightdive. Il pacchetto non si limita a riproporre il gioco originale così com’era. Dentro ci saranno anche le missioni e gli aggiornamenti arrivati nel 1999 con Thief Gold, a cui si aggiungono contenuti completamente inediti. Un’edizione pensata quindi per raccogliere tutto ciò che ha reso celebre il primo capitolo, con un’aggiunta che da sola vale buona parte dell’attenzione.

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The Tarnished Mirror diventa parte del canone

La novità più rilevante si chiama The Tarnished Mirror, una campagna autonoma realizzata dagli stessi autori di Thief: The Black Parade. L’espansione nasce come collegamento narrativo tra Thief: The Dark Project e Thief II: The Metal Age e introduce nuove fazioni, ambientazioni mai viste prima e atmosfere horror dal sapore decisamente lovecraftiano.

Il racconto prende il via da un colpo che sembra del tutto ordinario. Le cose però prendono presto un’altra piega e il furto si trasforma in una lenta discesa fatta di prigionia, alleanze fragili e una necropoli sommersa da esplorare. C’è poi un aspetto curioso che merita di essere sottolineato, perché Nightdive ed Eidos Montréal hanno scelto di inserire questa creazione nata dalla community nel canone ufficiale della serie.

Anche il rapporto con i giocatori su PC resta al centro di tutto. Il remaster manterrà infatti la compatibilità con le mod, inclusa la stessa The Black Parade. Un legame con la scena amatoriale che accompagna da sempre la saga e che continua a dare frutti, come confermano anche i recenti aggiornamenti dedicati ai primi due episodi di Thief.

Prezzi, edizioni e piattaforme di Thief: The Dark Project Remastered

Sul fronte digitale l’edizione Standard costerà circa 26 euro, mentre la Digital Deluxe salirà a circa 30 euro. Quest’ultima aggiunge un art book, la colonna sonora ufficiale e un estratto della futura trasposizione letteraria di Thief: The Dark Project, un piccolo extra pensato soprattutto per gli appassionati più affezionati.

Chi preferisce il supporto fisico potrà contare su diverse opzioni per PlayStation 5 e Nintendo Switch 2. Oltre alla versione Standard da circa 26 euro arriverà una Steelbook Edition da circa 34 euro, accompagnata da un manuale stampato. Il pezzo più ricercato sarà però la Deluxe Trapezoid Edition, proposta a circa 60 euro, che include un diario dedicato al remaster e una confezione ispirata al celebre formato trapezoidale della pubblicazione originale del 1998.

L’elenco delle piattaforme è piuttosto ampio. Il titolo uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Play Anywhere, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Su PC sarà acquistabile tramite Steam, Epic Games Store e GOG. Chi sceglierà la versione Nintendo Switch potrà inoltre passare a quella per Switch 2 senza alcun costo aggiuntivo, visto che l’upgrade sarà gratuito.

Fonte: TecnoAndroid