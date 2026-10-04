The Last of Us, Naughty Dog lavora a due nuovi progetti

Naughty Dog non ha ancora chiuso i conti con The Last of Us. Al termine del The Last of Us Day 2026, Neil Druckmann ha confermato che lo studio sta lavorando a due nuovi progetti ambientati nell’universo della celebre saga. Entrambi si trovano però nelle primissime fasi di sviluppo, quindi non c’è da aspettarsi di vederli a breve. La notizia arriva comunque come una conferma importante per chi segue da anni le vicende di Joel ed Ellie e si chiedeva quale sarebbe stato il futuro della serie.

Il messaggio è stato pubblicato sul sito ufficiale dello sviluppatore californiano e, a dirla tutta, lascia parecchie domande senza risposta. Druckmann non ha svelato titoli, piattaforme o la natura precisa delle due produzioni. Ha invece chiarito un aspetto che pesa parecchio. Entrambi i progetti andranno ad ampliare il canone di The Last of Us oltre gli eventi raccontati in Parte I e Parte II.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Niente conferma per The Last of Us Parte III

La formulazione scelta resta volutamente aperta e, almeno per il momento, non equivale alla conferma di The Last of Us Parte III. Potrebbe trattarsi di un seguito vero e proprio, ma anche di qualcosa di completamente diverso. Le parole del director rendono comunque più concreta una prospettiva già emersa all’inizio di settembre, quando lo stesso Druckmann aveva assicurato che lo studio non aveva ancora finito con questo franchise.

C’è poi un passaggio che vale la pena sottolineare. Secondo il director, Naughty Dog tornerà in questo mondo soltanto con storie che ritiene davvero significative e degne di essere raccontate. Una precisazione che invita alla calma, perché i due progetti vengono descritti come molto preliminari e il team non è ancora pronto a parlarne nel dettaglio. Annunci imminenti, insomma, non sembrano all’orizzonte.

Intergalactic si mostrerà solo nel 2027

L’aggiornamento ha toccato anche Intergalactic: The Heretic Prophet, la nuova avventura fantascientifica dello studio. Druckmann la definisce il progetto più ambizioso mai realizzato dalla software house e racconta di un gruppo di lavoro impegnato mentre i diversi elementi della produzione stanno prendendo forma. Parole che confermano quanto il titolo sia centrale nei piani della compagnia.

Dopo la recente assenza del gioco dallo State of Play arriva finalmente anche una finestra più precisa per le prossime novità. Lo studio resterà in silenzio per il resto del 2026, mentre nel 2027 mostrerà il gioco in modo completo e offrirà uno sguardo più approfondito sull’avventura fantascientifica di Jordan, la protagonista di questa nuova proprietà intellettuale.

Attenzione però a non fare confusione. La comunicazione non indica alcuna data di uscita e si riferisce esclusivamente al reveal, un dettaglio da tenere ben distinto da qualsiasi ipotesi sul lancio vero e proprio. Per vedere davvero Intergalactic in azione bisognerà quindi aspettare il prossimo anno, senza però dare per scontato che il debutto sugli scaffali arrivi nello stesso periodo.

Il messaggio di Druckmann ha chiuso anche le celebrazioni del The Last of Us Day, una ricorrenza molto sentita dalla comunità di appassionati. Durante l’evento i fan hanno raccolto oltre 10.000 euro a favore di AbleGamers, l’organizzazione benefica che si occupa di rendere i videogiochi accessibili alle persone con disabilità.

Fonte: TecnoAndroid