The Last First: Winter K2 su Apple TV, 100% su Rotten Tomatoes

Il documentario The Last First: Winter K2 è da oggi disponibile in streaming per gli abbonati ad Apple TV e arriva sulla piattaforma con un biglietto da visita che difficilmente passa inosservato. Sul Tomatometer di Rotten Tomatoes ha infatti ottenuto un punteggio del 100%, un traguardo che la stessa Apple aveva festeggiato qualche settimana fa insieme alla pubblicazione del trailer ufficiale. Il tema è quello dell’alpinismo estremo, raccontato senza filtri e senza concessioni alla retorica della grande impresa.

Prima di approdare in streaming il film ha fatto tappa anche in alcune sale cinematografiche selezionate nei giorni scorsi. L’intenzione dichiarata è offrire uno sguardo diretto e senza sconti sull’industria delle scalate in alta quota e su una cultura che sta cambiando in fretta. Al centro non ci sono soltanto le prestazioni sportive ma tutto il sistema che si muove attorno alle vette più ambite del pianeta.

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The Last First: una spedizione invernale sul K2 firmata Amir Bar Lev

Dietro la macchina da presa c’è Amir Bar Lev, regista già noto per The Tillman Story e per Long Strange Trip, il lavoro dedicato alla storia mai raccontata dei Grateful Dead. Questa volta lo sguardo si sposta sul K2, che sulle mappe compare anche con il nome di Monte Godwin Austen, e in particolare su una spedizione del 2021 che inseguiva un primato ancora libero.

I protagonisti sono l’islandese John Snorri Sigurjónsson e il duo pakistano composto da padre e figlio, Ali e Sajid Sadpara. Il loro obiettivo era diventare i primi a raggiungere la cima del K2 in pieno inverno, cioè nella stagione in cui la montagna mostra il suo volto più crudele. Una sfida che già sulla carta aveva tutti i contorni dell’impresa al limite del possibile.

Le cose però prendono presto una piega diversa. Durante l’ascesa il gruppo si ritrova a condividere il percorso con scalatori influencer seguiti dalle loro troupe, con clienti di spedizioni commerciali e con una squadra nepalese che non ha più alcuna voglia di limitarsi ad accompagnare gli occidentali verso la gloria alpinistica. Una convivenza in quota tutt’altro che semplice, dove ognuno porta con sé ambizioni e interessi differenti.

Strategia, soldi e potere tra i ghiacci

Nella presentazione ufficiale diffusa da Apple, The Last First: Winter K2 accompagna lo spettatore tra le altezze ghiacciate e il meteo imprevedibile della seconda montagna più nota dell’alpinismo himalayano, svelando una vicenda sorprendente e ricca di livelli di lettura. C’è la strategia e c’è la determinazione, ma emergono anche questioni di classe e di casta, di denaro e di potere. Il tutto in circostanze dove ogni decisione può segnare il confine tra la vita e la morte.

Il film viene descritto come una storia complessa, straziante e commovente, capace di andare oltre la semplice cronaca di una scalata. Il documentario mette a fuoco i rapporti tra chi sale, chi guida e chi finanzia, mostrando quanto la corsa verso un primato possa intrecciarsi con dinamiche economiche e sociali tutt’altro che marginali.

Per guardarlo serve un abbonamento ad Apple TV, proposto a circa 13 euro al mese oppure incluso nel pacchetto Apple One. Il catalogo del servizio comprende anche serie e film di grande successo come Ted Lasso, Severance, The Studio, The Morning Show, Shrinking e Silo.

Fonte: TecnoAndroid