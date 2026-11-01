Copilot Prioritize, Outlook perde l’AI che ordinava le email

Microsoft ha deciso di ritirare Copilot Prioritize, la funzione di Outlook basata sull’intelligenza artificiale che assegnava una priorità alle email ricevute. Il funzionamento era piuttosto semplice. Bastava attivarla, fornirle qualche indicazione su cosa andasse considerato davvero importante e lo strumento si metteva al lavoro per conto suo, rimettendo in ordine la casella di posta senza ulteriori interventi.

Nella pratica i messaggi che richiedevano un’azione da parte dell’utente salivano di grado, mentre tutto il resto finiva più indietro nella lista. Il sistema poteva anche imparare regole nuove, così da adattarsi alle abitudini di chi lo usava, e permetteva di filtrare la Posta in arrivo per visualizzare soltanto le comunicazioni che Copilot giudicava urgenti. Una sorta di assistente silenzioso che provava a separare ciò che contava da ciò che poteva aspettare.

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Cosa restava fuori e quando sparirà

Non tutta la corrispondenza passava sotto la lente dell’assistente. Copilot Prioritize ignorava completamente diverse categorie di messaggi. Tra queste c’era la posta finita in cartelle diverse dalla Posta in arrivo, insieme alle email che il mittente aveva già contrassegnato come poco rilevanti. Venivano escluse anche le risposte automatiche di assenza dall’ufficio, gli inviti alle riunioni e i promemoria che ci si manda da soli, quelli del tipo “ricordati di”. Lo stesso valeva per i messaggi con pochissimo testo, per le notifiche di mancato recapito, per la posta in quarantena e per i contenuti cifrati, illeggibili persino per l’assistente.

Sul fronte delle tempistiche il pensionamento comincerà dopo il 26 ottobre, quindi già a partire dall’inizio della prossima settimana. Il ritiro completo è invece previsto entro metà novembre 2026 e riguarderà tutti i client di Outlook, senza eccezioni. Chi gestisce i sistemi aziendali può trovare tutti i dettagli nel Message Center, dove l’avviso è registrato con il codice MC1519861.

Va ricordato che l’attivazione della funzione è sempre stata facoltativa. Chi non l’ha mai abilitata non noterà alcuna differenza, mentre chi si era abituato a usarla dovrà tornare a scegliere personalmente quali messaggi meritano attenzione e quali possono restare in fondo alla coda.

Pulizie di primavera, ma in autunno

Dal canto suo Microsoft definisce l’operazione un “cleanup”, cioè una sorta di riordino. La motivazione ufficiale è che in questo modo l’azienda potrà concentrare energie e investimenti su altre esperienze Copilot all’interno di Outlook, considerate di maggior valore per gli utenti.

Il vero motivo dietro la scelta però non viene dichiarato, e le ipotesi plausibili sono sostanzialmente due. La prima è che l’interesse fosse tiepido e che in pochi utilizzassero davvero lo strumento. La seconda è che l’assistente commettesse errori con una certa regolarità, finendo per classificare male la posta. Non è escluso che siano vere entrambe. Del resto quando una funzione scompare con tanta discrezione, di solito nessuno ne sente particolarmente la mancanza.

Anche il contesto aiuta a inquadrare la decisione. Outlook è un programma usato da famiglie, scuole, uffici pubblici e multinazionali, e il colosso di Redmond lo aggiorna di continuo, talvolta proprio per attirare nuovi utenti con novità come la vista Tutti gli account, ovvero la casella unificata. Ogni tanto però serve anche togliere qualcosa, e stavolta è toccato alla classifica automatica delle email.

Fonte: TecnoAndroid